استاندار خراسان رضوی گفت: مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد از خیابان امام رضا به سمت حرم مطهر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسین مظفری در نشست خبری ستاد استانی برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: امروز ما به عنوان یاران خراسانی رهبر قرار است میزبانان شایستهای برای پیکر پاک این امام عزیز و زایران ایشان باشیم.
وی افزود: امروز برگشت ایشان باشکوه و عظمت برگزار میشود که برای خراسانیها و مشهدیها رخدادی بزرگ و بینالمللی و فرصتی است. این امکان برای ما فراهم شده و در دورهای مسئولیت داریم که این رخداد تاریخی و عظیم برگزار میشود. این بیسابقه است که مراسمی با چنین حجم و شکوهی برگزار شود. این فرصت و امکانی برای ما است تا به امام شهیدمان ادای دین کنیم.
مظفری بیان کرد:۱۶ جلسه شورای تامین در این مدت داشتیم که ۱۲ جلسه بعد از اتمام جنگ و آتشبس برگزار شد. در دوران جنگ روزانه جلساتی داشتیم که قریب ۱۰۰ جلسه برگزار شد و همه مسیرهای پیشنهادی طرح و بر مبنای کار کارشناسی بررسی شد.
استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: مسیر نهایی تشییع بعد از فراز و فرودها خیابان امام رضا (ع) به سمت حرم مطهر است، البته خیابانهای منتهی به خیابان امام رضا (ع) نیز برای حضور جمعیت و آماده کردن امکانات و مقدمات پیشبینی شده است. مراسم حرم در اختیار آستان قدس است که ما مسیر تشییع را به حرم متصل خواهیم کرد. قرار شد نماز در حرم برگزار شود و خیابانهای منتهی به حرم از سمت طبرسی، شیرازی و نواب مسیرهای نماز باشد.
منبع: استانداری خراسان رضوی