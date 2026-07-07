استاندار خراسان رضوی گفت: مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد از خیابان امام رضا به سمت حرم مطهر است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  غلامحسین مظفری در نشست خبری ستاد استانی برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: امروز ما به عنوان یاران خراسانی رهبر قرار است میزبانان شایسته‌ای برای پیکر پاک این امام عزیز و زایران ایشان باشیم.

وی افزود: امروز برگشت ایشان باشکوه و عظمت برگزار می‌شود که برای خراسانی‌ها و مشهدی‌ها رخدادی بزرگ و بین‌المللی و فرصتی است. این امکان برای ما فراهم شده و در دوره‌ای مسئولیت داریم که این رخداد تاریخی و عظیم برگزار می‌شود. این بی‌سابقه است که مراسمی با چنین حجم و شکوهی برگزار شود. این فرصت و امکانی برای ما است تا به امام شهیدمان ادای دین کنیم.

مظفری بیان کرد:۱۶ جلسه شورای تامین در این مدت داشتیم که ۱۲ جلسه بعد از اتمام جنگ و آتش‌بس برگزار شد. در دوران جنگ روزانه جلساتی داشتیم که قریب ۱۰۰ جلسه برگزار شد و همه مسیر‌های پیشنهادی طرح و بر مبنای کار کارشناسی بررسی شد.

استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: مسیر نهایی تشییع بعد از فراز و فرود‌ها خیابان امام رضا (ع) به سمت حرم مطهر است، البته خیابان‌های منتهی به خیابان امام رضا (ع) نیز برای حضور جمعیت و آماده کردن امکانات و مقدمات پیش‌بینی شده است. مراسم حرم در اختیار آستان قدس است که ما مسیر تشییع را به حرم متصل خواهیم کرد. قرار شد نماز در حرم برگزار شود و خیابان‌های منتهی به حرم از سمت طبرسی، شیرازی و نواب مسیر‌های نماز باشد.

منبع: استانداری خراسان رضوی

برچسب ها: تشییع پیکر ، رهبر انقلاب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۱۶ تير ۱۴۰۵
روحش شاد
۳
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