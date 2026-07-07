آستان مقدس علوی روز سه‌شنبه اعلام کرد تمام تمهیدات لازم برای برگزاری آیین تشییع پیکر امام شهید ایران، با همکاری نهاد‌های مربوطه در نجف نهایی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تمام تمهیدات لازم برای برگزاری آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (قدس سره)، با همکاری نهاد‌های مربوطه، از سوی آستان مقدس علوی نهایی شده است. این اقدامات در چارچوب برنام‌های فراگیر و همه جانبه طراحی گردیده تا ضمن ارائه خدمات مطلوب به جمعیت انبوه شرکت کننده، نظم و روانی کامل بر این مراسم حاکم باشد.

حیدر العیساوی، عضو هیئت امنای آستان مقدس علوی تأکید کرد که با بسیج تمامی بخش‌های مرتبط، یک طرح کامل برای پشتیبانی امنیتی، لجستیکی، خدماتی و رسان‌های تدوین و به اجرا درآمده است. به گفته وی، نشست‌های متعددی با هیئت‌های رسمی برگزار شده و بازدید‌های میدانی برای تعیین مسیر‌های حرکت صورت گرفته تا ظرفیت‌های انسانی، فنی و خدماتی، زمینه ساز برگزاری باشکوه این آیین شوند. وی افزود که این هماهنگی‌ها در راستای رویه آستان در میزبانی از مناسبت‌های عظیم مذهبی و زائران انجام شده است.

عدنان العربی، مدیر روابط عمومی کمیته مرکزی اطلاعرسانی مراسم تشییع، نیز ضمن قدردانی از زحمات بخش‌های گوناگون، با ارج نهادن به امکانات گسترد‌های که برای این رویداد مهیا شده، ابراز داشت که آیین بدرقه این شهید والامقام، با شکوهی کمنظیر و پوشش رسان‌های وسیع و شایسته برگزار خواهد شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: مرقد حضرت علی ، نجف اشرف ، امام شهید
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