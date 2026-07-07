باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی جمالی روز سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با موافقت استاندار گلستان و رییس شورای اداری استان، فعالیت تمامی دستگاههای اجرایی، سازمانهای عمومی، موسسات و شرکتهای دولتی استان در روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل خواهد بود.
وی افزود: این تصمیم با هدف فراهم کردن زمینه حضور کارکنان دستگاههای اجرایی و سایر اقشار مردم در آیین تشییع و آخرین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید در جوار حرم مطهر رضوی و مشارکت در این مراسم معنوی اتخاذ شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان بیان کرد: مراکز درمانی، واحدهای عملیاتی حوزه انرژی، ارتباطات، حملونقل عمومی، خدمات شهری، آتشنشانی، نیروهای امنیتی و انتظامی و سایر دستگاههای خدماترسان مشمول این تعطیلی نیستند و مطابق برنامه کاری خود به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.
جمالی همچنین از فعالیت شعب کشیک بانکها در استان خبر داد و گفت: خدمات بانکی در شعب منتخب با نظارت شورای هماهنگی بانکهای گلستان برقرار خواهد بود.
وی از مدیران دستگاههای اجرایی خواست از فرصت تعطیلی ادارات برای بهکارگیری ظرفیت کارکنان در پشتیبانی از ستاد هماهنگی خدمات سفر و میزبانی شایسته از زائران عازم مشهد مقدس استفاده کنند.
منبع:استانداری گلستان