باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت کشور سوریه اعلام کرد که امروز سه‌شنبه، دو انفجار در نزدیکی وزارت گردشگری در دمشق، پایتخت این کشور رخ داد که بر اثر آن ۱۸ نفر از جمله ۴ نیروی پلیس مجروح شدند.

این وزارتخانه به خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گفت: نیرو‌های امنیت داخلی در جریان عملیات میدانی خود، دو بسته انفجاری را رصد کردند و واحد‌های تخصصی بلافاصله اقدامات لازم را برای خنثی‌سازی آنها آغاز نمودند، اما این دو بسته در حین آماده‌سازی برای عملیات خنثی‌سازی منفجر شدند.

در ادامه این بیانیه آمده است: نیرو‌های امنیت داخلی، یک کمربند امنیتی در اطراف محل حادثه ایجاد کردند و هم‌زمان، واحد‌های تخصص کار پاک‌سازی و ایمن‌سازی منطقه را آغاز کردند.

وزارت کشور سوریه توضیح داد که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این دو بسته به روش دست‌ساز ساخته شده بودند؛ بسته اول داخل یک خودروی پارک‌شده در کنار جاده و بسته دوم درون یک سطل زباله قرار داده شده بود. این وزارتخانه اشاره کرد که تحقیقات برای روشن شدن ابعاد این حمله و شناسایی عاملان آن همچنان ادامه دارد.

وزارت کشور سوریه ادعا کرد که محل انفجار خارج از محدوده امنیتی تعیین‌شده برای محل اقامت رئیس‌جمهور فرانسه بوده و هیچ تهدید مستقیمی متوجه محل اقامت یا برنامه سفر رسمی او نکرده است؛ این سفر طبق برنامه پیش‌بینی‌شده ادامه دارد.

منبع: خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)