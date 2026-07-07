ملی پوش فوتبال کشورمان در روز‌های وداع و تشییع رهبری در فضای مجازی پیامی منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی ترابی ملی پوش فوتبال کشورمان در ایام وداع و تشییع پیکر رهبر شهید ایران در فضای مجازی پیامی با این عنوان منتشر کرد:

« اینجا نیامدیم که ترس از خطر کنیم/ ننگا بر ما گر که ز خونت گذر کنیم»

 

 

 

مهدی ترابی

برچسب ها: مهدی ترابی ، تیم ملی فوتبال
خبرهای مرتبط
اوسمار – اسکوچیچ؛ چالش تراکتور و پرسپولیس 
جام جهانی ۲۰۲۶؛
بلژیک ۰ - ۰ ایران/ تساوی ارزشمند یوزهای ایرانی مقابل شیاطین سرخ اروپا + فیلم و عکس
فهرست ورودی خروجی پرسپولیس مشخص شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۱۶ تير ۱۴۰۵
دم تمام آزادگان و حق طلبان گرم. آقای ترابی گل گفتی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۱۶ تير ۱۴۰۵
خدا حافظ شما باشد انشاءالله با شرف
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۵:۳۲ ۱۶ تير ۱۴۰۵
درود بر مهدی ترابی با اینکه استقلالی ام ولی این جوان رو دوست دارم آدم با غیرت و با شرف
۳
۶
پاسخ دادن
گزینه‌ای بهتر از تارتار برای هدایت پرسپولیس نبود/ تیم ملی باید تغییر نسل بدهد
علی رضا بیرانوند در تیم منتخب جام جهانی ۲۰۲۶
بازیکن پرسپولیس از تیم ملی خط می‌خورد
اقدام عجیب فدراسیون جهانی والیبال/ روسیه لغو تحریم و در جایگاه سوم دنیا
فرانسه- مراکش؛ شیر‌های اطلس به دنبال انتقام از خروس‌ها
پرسپولیسی جنجالی به لیگ کانادا می پیوندد؟
تیم ملی امید با ۲۷ بازیکن به ترکیه می‌رود
تاجرنیا: اگر پنجره باز نشد بازیکنان را قرض می‌دهیم
تماس ترامپ و لرزیدن صندلی اینفانتینو/ تحقیق پارلمان اروپا در مورد رئیس فدراسیون جهانی فوتبال
برخی آمار‌های جام جهانی ۲۰۲۶ تا پایان مرحله یک‌هشتم نهایی 
آخرین اخبار
علی رضا بیرانوند در تیم منتخب جام جهانی ۲۰۲۶
تماس ترامپ و لرزیدن صندلی اینفانتینو/ تحقیق پارلمان اروپا در مورد رئیس فدراسیون جهانی فوتبال
پایان کار مردان ایران با سه مدال در رقابت‌های آزاد پاراتکواندو
اقدام عجیب فدراسیون جهانی والیبال/ روسیه لغو تحریم و در جایگاه سوم دنیا
​​​​​​​پایان کار تیم پاراتکواندو زنان ایران با کسب دو نشان برنز
شایعه واگذاری باشگاه آلومینیوم اراک تکذیب شد + عکس
برخی آمار‌های جام جهانی ۲۰۲۶ تا پایان مرحله یک‌هشتم نهایی 
شعبانی‌بهار: تحلیل رهبر شهید از ورزش یک استراتژی علمی بود/ توصیه‌های ایشان باید چراغ راه باشد
بازیکن پرسپولیس از تیم ملی خط می‌خورد
تیم ملی امید با ۲۷ بازیکن به ترکیه می‌رود
پرسپولیسی جنجالی به لیگ کانادا می پیوندد؟
تاجرنیا: اگر پنجره باز نشد بازیکنان را قرض می‌دهیم
قهرمانی: با آمادگی کامل راهی قهرمانی آسیا می‌شویم
۶ بازیکن با گیتی پسند تمدید کردند
گزینه‌ای بهتر از تارتار برای هدایت پرسپولیس نبود/ تیم ملی باید تغییر نسل بدهد
فرانسه- مراکش؛ شیر‌های اطلس به دنبال انتقام از خروس‌ها
عقد قرارداد ابوالفضل جلالی و شهرآبادی با پرسپولیس
معرفی کادر فنی تیم ملی اسکیت سرعت برای بازی‌های جهانی
آغاز تمرینات سرخپوشان زیر نظر تارتار
ابوالفضل جلالی جدیدترین یاغی فوتبال ایران!
انصراف گل‌گهر از لیگ قهرمانان آسیا/ چادرملو نماینده رسمی ایران شد
روادید آزادکاران برای حضور مسابقات مجارستان صادر شد