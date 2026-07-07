باشگاه خبرنگاران جوان - اطلاعیه شماره یک ستاد استقبال و تشییع آقای شهید ایران در مشهد منتشر شد.

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام)، به استحضار ملت بزرگ ایران اسلامی، زائران و مجاوران بارگاه نورانی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) می‌رسانیم:

تمامی ارکان برگزاری مراسم، اعم از دستگاه‌های لشکری، کشوری و اجرایی، خادمان عزیز آستان قدس رضوی و مردم مؤمن مشهد و خراسان رضوی، با آمادگی کامل، شرایط میزبانی شایسته از مشتاقان در آخرین حلقه از مراسم بدرقه و تشییع امام مجاهد شهید پس از تهران، قم، نجف و کربلا را فراهم کرده‌اند و از عموم مردم مومن، آزادی‌خواه و قدرشناس ایران دعوت می‌شود با حضور در این آیین تاریخی، به امامی که عمر خود را وقف استقلال و سرافرازی وطن کرد ادای دین کنند.

جریان زیارت و تردد زائران در صحن‌های پیرامونی حرم مطهر به‌صورت مستمر و بدون وقفه برقرار خواهد بود و محدودیت‌های تشرف، صرفاً در صحن‌ها و رواق‌های مرکزی، از ظهر چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ به‌صورت تدریجی تا پایان مراسم تدفین اعمال می‌شود.

تردد از تمامی مسیرهای منتهی به مشهد مقدس به‌صورت عادی و بدون هیچ‌گونه محدودیت برقرار خواهد بود و همه تمهیدات لازم برای سفری ایمن، روان و شایسته جهت حضور مردم سرافراز ایران در این آیین تاریخی فراهم شده است.

مسیر قطعی استقبال و تشییع، خیابان امام رضا (علیه‌السلام) تا حرم مطهر رضوی خواهد بود و تمامی مسیرهای پیرامونی این خیابان برای حضور گسترده مردم آماده میزبانی است. مردم مشهد، که امروز افتخار همشهری بودن با امام شهید خویش را در واپسین وداع تاریخی به نمایش می‌گذارند، در کنار میلیون‌ها دلداده از سراسر ایران و جهان، نقش‌آفرینِ این اجتماع تمدنی خواهند بود.