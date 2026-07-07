باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحال‌وبختیاری در نشست ستاد تنظیم بازار با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی، اصناف، تولیدکنندگان، اتحادیه‌ها و فعالان اقتصادی استان، اظهار کرد: عملکرد مسئولان در حوزه تنظیم بازار، امروز مهم‌ترین معیار قضاوت مردم است و همه دستگاه‌ها باید برای کنترل تورم، ثبات قیمت‌ها و تأمین کالا‌های اساسی بیش از گذشته تلاش کنند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور، بر لزوم تشدید بازرسی‌ها و نظارت مستمر بر بازار تأکید کرد و افزود: نباید هیچ فرد سودجو و فرصت‌طلبی از شرایط موجود برای گران‌فروشی، کم‌فروشی یا احتکار سوءاستفاده کند و همه دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی کامل از بروز هرگونه التهاب در بازار جلوگیری کنند.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری با بیان اینکه تأمین کالا‌های اساسی و حفظ آرامش روانی جامعه از اولویت‌های دولت است، گفت: خوشبختانه با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان، اصناف و شبکه توزیع، در روز‌های گذشته هیچ خلل جدی در تأمین نیاز‌های اساسی مردم استان ایجاد نشد و این روند باید با قدرت ادامه یابد.

مردانی همچنین با تأکید بر ضرورت آمادگی استان برای فصل برداشت گندم، خواستار تسریع در ذخیره‌سازی این محصول و پیگیری جدی برای پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران شد و افزود: تأمین ذخایر راهبردی گندم باید به‌عنوان یک اولویت دنبال شود تا استان در این حوزه با مشکلی مواجه نشود.

وی با اشاره به وضعیت مناسب جوجه‌ریزی و تأمین نهاده‌های دامی در استان، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده نباید در تأمین مرغ و نهاده‌های دامی مشکلی ایجاد شود و روند تأمین کالا‌های اساسی باید به‌صورت مستمر رصد شود.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری فرمانداران را مکلف کرد جلسات تنظیم بازار را به‌طور منظم در شهرستان‌ها برگزار کنند و بر تأمین کالا‌های اساسی، ساماندهی توزیع آرد، نظارت بر نانوایی‌ها و تسریع در دوگانه‌سوز شدن واحد‌های نانوایی نظارت جدی داشته باشند.

مردانی با تأکید بر اینکه حفظ ثبات بازار و معیشت مردم یک مسئولیت همگانی است، گفت: همه دستگاه‌های عضو ستاد تنظیم بازار باید با همدلی و حضور میدانی، اجازه ندهند آرامش بازار استان خدشه‌دار شود و با هرگونه تخلف اقتصادی برخورد قاطع صورت گیرد.