باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی خالدی گفت: تا ساعت ۱۰ صبح امروز سه شنبه (۱۶ تیرماه)، در مجموع ۱۰۳ هزار و ۷۵ خدمت به ۵۴ هزار و ۱۳۹ نفر از شرکت‌کنندگان در مراسم ارائه شده است.

سخنگوی جمعیت هلال احمر با بیان اینکه شایع‌ترین علت مراجعه افراد، مشکلات ناشی از فشار خون و سردرد بوده است، تصریح کرد: ۲ هزار و ۱۰ مورد مراجعه به دلیل مشکلات فشار خون و هزار و ۲۳۸ مورد نیز به علت سردرد ثبت شده است؛ همچنین بیشترین اقدامات درمانی انجام شده شامل پایش علائم حیاتی با ۲ هزار و ۵۵ مورد و ارائه دارو‌های بدون نسخه (OTC) با هزار و ۹۲۷ مورد بوده است.

خالدی خاطرنشان کرد: علاوه بر خدمات امدادی و درمانی، خدمات اسکان نیز از سوی تیم‌های جمعیت هلال احمر ارائه شده است.

منبع: هلال احمر