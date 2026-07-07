فرماندار قصرشیرین گفت: مرز رسمی خسروی برای پذیرایی از زائران زمینی که قصد شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید و زیارت عتبات عالیات را دارند، کاملا آماده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین با اشاره به افزایش شمار زائران خروجی طی چند روز گذشته از مرز خسروی در آستانه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در شهر‌های زیارتی کربلای معلا و نجف اشرف در کشور عراق، اظهار کرد: این مرز رسمی به عنوان نزدیکترین و قدیمی‌ترین گذرگاه زوار عتبات عالیات به صورت ۲۴ ساعته فعال است و همه تمهیدات لازم برای تسهیل در روند تردد زائرانی که از این مرز عازم کشور عراق می‌شوند، اندیشیده شده است.

وی افزود: مجموعه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در مرز رسمی خسروی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا خدمات مورد نیاز را به بهترین شکل به زائران ارائه کنند.

فرماندار قصرشیرین ادامه داد: زائران می‌توانند به صورت انفرادی یا کاروانی از مرز رسمی خسروی عبور کنند و هماهنگی‌های لازم با طرف عراقی در مرز منذریه (آن سوی مرز خسروی) برای تسهیل تردد و جابجایی آنان انجام شده است.

شفیعی گفت: در پایانه مرزی عراق، آن سوی مرز خسروی، اتوبوس‌ها و سرویس‌های حمل‌ونقل برای انتقال زائران به شهر‌های زیارتی مستقر هستند و مسافران می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسیر خود را ادامه دهند.

وی با اشاره به فراهم بودن امکان تردد خودرو‌های شخصی افزود: فرآیند کاپوتاژ خودرو‌ها در مرز خسروی فراهم شده و متقاضیانی که قصد سفر به عراق با خودرو‌های شخصی خود را دارند، می‌توانند از ظرفیت‌های موجود برای دریافت پلاک گذر موقت و انجام امور قانونی استفاده کنند.

«کاپوتاژ» به معنای ثبت و صدور مجوز قانونی برای ورود یا خروج خودرو‌های شخصی مسافران و زائران در مرز‌ها است.

فرماندار قصرشیرین خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مختلف از جمله گذرنامه، گمرک، نیرو‌های خدمات‌رسان و مجموعه‌های مرتبط در مرز خسروی حضور فعال دارند و هماهنگی‌های لازم برای مدیریت مطلوب تردد زائران انجام شده است.

شفیعی همچنین با اشاره به آمادگی مرز خسروی برای اربعین حسینی اظهار کرد: در سال جاری اقدامات خوبی برای توسعه زیرساخت‌های این مرز انجام شده که از جمله آن می‌توان به افزایش و بهسازی سایبان‌ها، توسعه گیت‌های عبوری، ساماندهی پارکینگ‌ها و ارتقای امکانات رفاهی اشاره کرد.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های خدماتی و رفاهی مرز خسروی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و تلاش شده شرایط مناسبی برای رفاه و آرامش زائران عتبات عالیات و اربعین حسینی فراهم شود.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به توسعه ظرفیت پارکینگ‌های مرز خسروی گفت: برای مدیریت مناسب تردد خودرو‌های زائران، ظرفیت پارکینگ‌ها به حدود ۲۰۰ هزار خودرو افزایش یافته و همزمان مسیر تردد زائران نیز با اجرای طرح‌های توسعه و نصب سایبان، حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر افزایش یافته است.

شفیعی، تفکیک کامل مسیر‌های ورود و خروج زائران را از دیگر اقدامات مهم امسال برشمرد و افزود: این اقدام با هدف روان‌سازی تردد، کاهش ازدحام و افزایش ایمنی زائران انجام شده و تمامی کمیته‌های اجرایی ستاد اربعین با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی هستند.

وی با اشاره به رشد ۱۳ درصدی تردد زائران از مرز خسروی در اربعین سال گذشته، گفت: با توجه به معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های این مرز و توسعه امکانات، پیش‌بینی می‌شود امسال شمار زائران افزایش قابل توجهی داشته باشد و قصرشیرین آمادگی لازم برای عبور دست‌کم ۲ میلیون زائر از مرز خسروی را دارد.

او اتصال مستقیم پارک‌سوار‌ها به پایانه مرزی را از مهم‌ترین اقدامات اربعین امسال عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح، زائران بدون نیاز به پیاده‌روی طولانی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از محل توقف خودرو‌ها وارد پایانه مرزی خواهند شد که این اقدام نقش مهمی در افزایش رفاه و رضایتمندی آنان دارد.

فرماندار قصرشیرین همچنین از تکمیل خدمات رفاهی مورد نیاز زائران خبر داد و افزود: تأمین سیستم‌های سرمایشی، آب آشامیدنی، یخ، سردخانه‌ها و سایر امکانات مورد نیاز زائران به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است تا مرز خسروی با آمادگی کامل، میزبان شایسته زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشد.