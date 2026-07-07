فرماندار قصرشیرین گفت: مرز رسمی خسروی برای پذیرایی از زائران زمینی که قصد شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید و زیارت عتبات عالیات را دارند، کاملا آماده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین با اشاره به افزایش شمار زائران خروجی طی چند روز گذشته از مرز خسروی در آستانه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در شهر‌های زیارتی کربلای معلا و نجف اشرف در کشور عراق، اظهار کرد: این مرز رسمی به عنوان نزدیکترین و قدیمی‌ترین گذرگاه زوار عتبات عالیات به صورت ۲۴ ساعته فعال است و همه تمهیدات لازم برای تسهیل در روند تردد زائرانی که از این مرز عازم کشور عراق می‌شوند، اندیشیده شده است.

وی افزود: مجموعه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در مرز رسمی خسروی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا خدمات مورد نیاز را به بهترین شکل به زائران ارائه کنند.

فرماندار قصرشیرین ادامه داد: زائران می‌توانند به صورت انفرادی یا کاروانی از مرز رسمی خسروی عبور کنند و هماهنگی‌های لازم با طرف عراقی در مرز منذریه (آن سوی مرز خسروی) برای تسهیل تردد و جابجایی آنان انجام شده است.

شفیعی گفت: در پایانه مرزی عراق، آن سوی مرز خسروی، اتوبوس‌ها و سرویس‌های حمل‌ونقل برای انتقال زائران به شهر‌های زیارتی مستقر هستند و مسافران می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسیر خود را ادامه دهند.

وی با اشاره به فراهم بودن امکان تردد خودرو‌های شخصی افزود: فرآیند کاپوتاژ خودرو‌ها در مرز خسروی فراهم شده و متقاضیانی که قصد سفر به عراق با خودرو‌های شخصی خود را دارند، می‌توانند از ظرفیت‌های موجود برای دریافت پلاک گذر موقت و انجام امور قانونی استفاده کنند.

«کاپوتاژ» به معنای ثبت و صدور مجوز قانونی برای ورود یا خروج خودرو‌های شخصی مسافران و زائران در مرز‌ها است.

فرماندار قصرشیرین خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مختلف از جمله گذرنامه، گمرک، نیرو‌های خدمات‌رسان و مجموعه‌های مرتبط در مرز خسروی حضور فعال دارند و هماهنگی‌های لازم برای مدیریت مطلوب تردد زائران انجام شده است.

شفیعی همچنین با اشاره به آمادگی مرز خسروی برای اربعین حسینی اظهار کرد: در سال جاری اقدامات خوبی برای توسعه زیرساخت‌های این مرز انجام شده که از جمله آن می‌توان به افزایش و بهسازی سایبان‌ها، توسعه گیت‌های عبوری، ساماندهی پارکینگ‌ها و ارتقای امکانات رفاهی اشاره کرد.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های خدماتی و رفاهی مرز خسروی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و تلاش شده شرایط مناسبی برای رفاه و آرامش زائران عتبات عالیات و اربعین حسینی فراهم شود.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به توسعه ظرفیت پارکینگ‌های مرز خسروی گفت: برای مدیریت مناسب تردد خودرو‌های زائران، ظرفیت پارکینگ‌ها به حدود ۲۰۰ هزار خودرو افزایش یافته و همزمان مسیر تردد زائران نیز با اجرای طرح‌های توسعه و نصب سایبان، حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر افزایش یافته است.

شفیعی، تفکیک کامل مسیر‌های ورود و خروج زائران را از دیگر اقدامات مهم امسال برشمرد و افزود: این اقدام با هدف روان‌سازی تردد، کاهش ازدحام و افزایش ایمنی زائران انجام شده و تمامی کمیته‌های اجرایی ستاد اربعین با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی هستند.

وی با اشاره به رشد ۱۳ درصدی تردد زائران از مرز خسروی در اربعین سال گذشته، گفت: با توجه به معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های این مرز و توسعه امکانات، پیش‌بینی می‌شود امسال شمار زائران افزایش قابل توجهی داشته باشد و قصرشیرین آمادگی لازم برای عبور دست‌کم ۲ میلیون زائر از مرز خسروی را دارد.

او اتصال مستقیم پارک‌سوار‌ها به پایانه مرزی را از مهم‌ترین اقدامات اربعین امسال عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح، زائران بدون نیاز به پیاده‌روی طولانی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از محل توقف خودرو‌ها وارد پایانه مرزی خواهند شد که این اقدام نقش مهمی در افزایش رفاه و رضایتمندی آنان دارد.

فرماندار قصرشیرین همچنین از تکمیل خدمات رفاهی مورد نیاز زائران خبر داد و افزود: تأمین سیستم‌های سرمایشی، آب آشامیدنی، یخ، سردخانه‌ها و سایر امکانات مورد نیاز زائران به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است تا مرز خسروی با آمادگی کامل، میزبان شایسته زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشد.

برچسب ها: مرز خسروی ، تشییع پیکر ، رهبر انقلاب
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