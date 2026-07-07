باشگاه خبرنگاران جوان- دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۱۷ سال جهان از ۲۸ مرداد تا هفتم شهریور ۱۴۰۵ به میزبانی دوحه قطر برگزار می‌شود.

سرمربی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران ۲۰ بازیکن را به ششمین مرحله تمرینات دعوت کرد که ملی پوشان عصر امروز (سه‌شنبه ۱۶ تیر) باید خود را به سرپرست تیم در کمپ تیم‌های ملی والیبال در فدراسیون والیبال معرفی کنند.

تمرینات این مرحله از اردو از روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه در سالن زنده یاد محمدرضا یزدانی خرم شروع می‌شود.

آیدین پوزش، ایلیا داوودی پور، آکام ابراهیم نژاد، امیررضا میرحسینی، یاسین اسدی زاده، سینا حضرتی، آرش رضایی فر، آژوان نمازی، رادان صالحی، آرش اشرفی، حمزه آقچه لی، محمدرسول آقچه لی، محمدرضا زیبایی، یاسین سلمانی، امیررضا فرامرزی، منیب شیخ، محمدطا‌ها مسیبی، شهداد علیزاده، پارسا مقصودی و سینا احمدی بازیکنان دعوت شده به این مرحله از تمرینات تیم ملی زیر ۱۷ سال پسر هستند.

مصطفی رضایی به عنوان سرپرست، آرش صادقیانی (سرمربی)، حسین وزیری (مشاور فنی) وحید صادقی، حسام الدین ناییجی، اصغر نجفی، جواد رضایی نصر و حمید احمدی (مربیان)، امیر صمیمی و علیرضا بهاری (آنالیزور)، مهدی اسدی (تراپیست)، محمد محمدپناه (بدنساز)، هادی صفری (روان شناس) و شروین عمرانی (ماساژور) اعضای کادر فنی این تیم در این اردو هستند.

تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی جهان با تیم‌های برزیل، بلغارستان و ژاپن در گروه E همگروه است.

نخستین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۷ سال پسر جهان از سوم تا دهم شهریور سال ۱۴۰۳ در صوفیه بلغارستان برگزار شد و تیم‌های ایتالیا، آرژانتین، چین‌تایپه و اسپانیا به مقام‌های اول تا چهارم دست یافتند.

تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران نیز که با کسب مقام قهرمانی آسیا سهمیه این رقابت‌ها را دریافت کرده بود، با پنج برد مقابل لیبی، تونس، شیلی، برزیل و بلژیک و واگذاری نتیجه برابر مصر و ایتالیا در رتبه پنجم این مسابقات قرار گرفت.