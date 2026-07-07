رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم: گفت:از روز گذشته تاکنون،به ۴ هزار و ۶۰ نفر در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید خدمات درمانی ارائه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علی ابرازه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت:الحمدلله با تلاش شبانهروزی مجموعه سلامت استان و همکاری تمامی دستگاههای امدادی، درمانی و بهداشتی، خدماترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید با آمادگی کامل در حال انجام است.
اوی افزود:از روز گذشته تاکنون، کارشناسان اورژانس و فوریتهای پزشکی استان در ۱۳۵ مأموریت در مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص) حضور یافته و به بیماران و مصدومان احتمالی خدمات ارائه کردهاند.
ابرازه گفت:همچنین ۴ هزار و ۶۰ نفر به بیمارستانهای صحرایی، درمانگاههای تخصصی و پایگاههای امداد و نجات مستقر در مسیر مراسم مراجعه کردهاند که از این تعداد، تنها ۱۲ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی استان اعزام شدند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت:در حوزه بهداشت نیز تاکنون بیش از ۶ هزار بازدید بهداشتی از موکبها، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و تأسیسات مرتبط با مراسم انجام شده تا سلامت زائران و عزاداران به بهترین شکل تأمین شود.
منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم