رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم: گفت:از روز گذشته تاکنون،به ۴ هزار و ۶۰ نفر در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید خدمات درمانی ارائه شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علی ابرازه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت:الحمدلله با تلاش شبانه‌روزی مجموعه سلامت استان و همکاری تمامی دستگاه‌های امدادی، درمانی و بهداشتی، خدمات‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید با آمادگی کامل در حال انجام است.

اوی افزود:از روز گذشته تاکنون، کارشناسان اورژانس و فوریت‌های پزشکی استان در ۱۳۵ مأموریت در مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص) حضور یافته و به بیماران و مصدومان احتمالی خدمات ارائه کرده‌اند.

ابرازه گفت:همچنین ۴ هزار و ۶۰ نفر به بیمارستان‌های صحرایی، درمانگاه‌های تخصصی و پایگاه‌های امداد و نجات مستقر در مسیر مراسم مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، تنها ۱۲ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی استان اعزام شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت:در حوزه بهداشت نیز تاکنون بیش از ۶ هزار بازدید بهداشتی از موکب‌ها، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و تأسیسات مرتبط با مراسم انجام شده تا سلامت زائران و عزاداران به بهترین شکل تأمین شود.

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منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم

 

برچسب ها: امام شهید ، اخبار سلامت
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