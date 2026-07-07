مدیر نظارت بر بورس‌ها گفت: با توجه به شرایط بازار، عرضه اولیه شرکت‌های کوچک و متوسط به‌زودی آغاز خواهد شد و در صورت مساعد بودن شرایط، این برنامه تا حدود آبان‌ماه نیز ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، در «کاروان وداع» رادیو اقتصاد، با اعلام بازگشایی بازار سرمایه از امروز (سه‌شنبه) گفت: با تصمیم شورای عالی بورس، معاملات پس از تعطیلی سه‌روزه از سر گرفته شده و برنامه عرضه‌های اولیه نیز به‌زودی با شرکت‌های کوچک و متوسط آغاز خواهد شد

بر اساس اعلام، معصومی مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، بازار سرمایه پس از تعطیلی روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه، از امروز فعالیت خود را از سر گرفته است.

او گفت: تعطیلی بازار به دلیل شرایط ویژه و استقرار بخش عمده نهاد‌های مالی در محدوده برگزاری مراسم و با مصوبه شورای عالی بورس انجام شد تا فعالیت بازار در شرایط مناسب از سر گرفته شود.

او با اشاره به روند معاملات امروز افزود: بازار در شرایط عادی در حال فعالیت است، فعالان بازار و نهاد‌های مالی در کنار حضور در مراسم، فعالیت‌های حرفه‌ای خود را نیز دنبال می‌کنند و معاملات با روند مطلوبی در حال انجام است.

مدیر نظارت بر بورس‌ها با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران اظهار کرد: اولویت سازمان بورس، هدایت سرمایه‌گذاری مردم به‌ویژه افراد کم‌تجربه از طریق ابزار‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و نهاد‌های مالی است. افرادی که قصد سرمایه‌گذاری مستقیم دارند نیز می‌توانند از فرصت عرضه‌های اولیه استفاده کنند.

او از آغاز مجدد عرضه‌های اولیه خبر داد و گفت: با توجه به شرایط بازار، عرضه اولیه شرکت‌های کوچک و متوسط به‌زودی آغاز خواهد شد و در صورت مساعد بودن شرایط، این برنامه تا حدود آبان‌ماه نیز ادامه خواهد داشت.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس همچنین با اشاره به برنامه‌های واگذاری و خصوصی‌سازی تصریح کرد: بستر بازار سرمایه برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی کاملاً آماده است و درباره سهام عدالت نیز تصمیمات در مراحل نهایی قرار دارد که پس از نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

او تأکید کرد: سازمان بورس آمادگی کامل دارد تا واگذاری شرکت‌های دولتی و اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی از طریق بازار سرمایه با شفافیت و بر اساس ضوابط قانونی انجام شود.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
رشد ۱۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
در گزارش باشگاه خبرنگاران بخوانید؛
گواهی سپرده سرب، گام جدید بورس کالا برای تأمین مالی تولید و توسعه ابزارها
بازار سرمایه سه‌شنبه فعال است
نوسان شاخص‌ها در هفته‌ای که گذشت؛ خروج ۴ هزار میلیاردی حقیقی‌ها از بازار سهام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۶ تیر
مشکلی در تأمین نقدینگی خودپرداز‌ها در کشور وجود ندارد/ استقرار سامانه‌های خودپرداز سیار در مشهد
امکان سوخت گیری تا ۴۵ لیتر بنزین با کارت شخصی /۳۵ لیتر سوختگیری با کارت جایگاه
گواهی سپرده سرب، گام جدید بورس کالا برای تأمین مالی تولید و توسعه ابزارها
فعالیت شعب کشیک بانک‌ها در ایام تعطیلات
پیش‌بینی زمان اوج بار سراسری برق در سال ۱۴۰۵؛ احتمال ثبت پیک شبکه حوالی ۵ مرداد
عهد با رهبر شهید برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم
رده‌بندی بهترین آموزشگاه‌های تیزهوشان ۱۴۰۶
اختصاص ۳۴ پرواز به مسیر مشهد مقدس برای اعزام شرکت‌کنندگان در آیین تشییع قائد شهید
افزایش دو برابری حجم عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی/ هر لیتر بنزین ویژه ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان
آخرین اخبار
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۶ تیر
افزایش دو برابری حجم عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی/ هر لیتر بنزین ویژه ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان
شاخص کل بورس پتانسیل حرکت به سمت هدف ۵.۵ میلیون واحدی را دارد؟
اختصاص ۳۴ پرواز به مسیر مشهد مقدس برای اعزام شرکت‌کنندگان در آیین تشییع قائد شهید
رشد ۱۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
تأکید بر بومی‌سازی صنعت برق؛ ۹۰ درصد قطعات نیروگاهی در داخل کشور تولید می‌شود
بازگشایی بازار سرمایه پس از وقفه سه‌روزه؛ عرضه‌های اولیه از سر گرفته می‌شود
مشکلی در تأمین نقدینگی خودپرداز‌ها در کشور وجود ندارد/ استقرار سامانه‌های خودپرداز سیار در مشهد
رده‌بندی بهترین آموزشگاه‌های تیزهوشان ۱۴۰۶
پیش‌بینی زمان اوج بار سراسری برق در سال ۱۴۰۵؛ احتمال ثبت پیک شبکه حوالی ۵ مرداد
عزاداران رهبر شهید بلیت برگشت اتوبوس را از قبل خریداری کنند+ فیلم
هیچ کمبودی در بلیت قطار نداریم/آماده افزایش ظرفیت هستیم
عهد با رهبر شهید برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم
امکان سوخت گیری تا ۴۵ لیتر بنزین با کارت شخصی /۳۵ لیتر سوختگیری با کارت جایگاه
فعالیت شعب کشیک بانک‌ها در ایام تعطیلات
گواهی سپرده سرب، گام جدید بورس کالا برای تأمین مالی تولید و توسعه ابزارها
رهبر شهید بر «اقتصاد مقاومتی» و «خوداتکایی» تأکید داشتند
سطح مبارزه علف های هرز در مزارع گندم از ۴ میلیون هکتار فراتر رفت
نظام مدیریتی باید از مانع‌تراشی به تسهیل‌گری برسد
وزش باد شدید در نواحی شمال غرب کشور طی ۴ روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران