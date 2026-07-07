باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار، در «کاروان وداع» رادیو اقتصاد، با اعلام بازگشایی بازار سرمایه از امروز (سهشنبه) گفت: با تصمیم شورای عالی بورس، معاملات پس از تعطیلی سهروزه از سر گرفته شده و برنامه عرضههای اولیه نیز بهزودی با شرکتهای کوچک و متوسط آغاز خواهد شد
بر اساس اعلام، معصومی مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار، بازار سرمایه پس از تعطیلی روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه، از امروز فعالیت خود را از سر گرفته است.
او گفت: تعطیلی بازار به دلیل شرایط ویژه و استقرار بخش عمده نهادهای مالی در محدوده برگزاری مراسم و با مصوبه شورای عالی بورس انجام شد تا فعالیت بازار در شرایط مناسب از سر گرفته شود.
او با اشاره به روند معاملات امروز افزود: بازار در شرایط عادی در حال فعالیت است، فعالان بازار و نهادهای مالی در کنار حضور در مراسم، فعالیتهای حرفهای خود را نیز دنبال میکنند و معاملات با روند مطلوبی در حال انجام است.
مدیر نظارت بر بورسها با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاران اظهار کرد: اولویت سازمان بورس، هدایت سرمایهگذاری مردم بهویژه افراد کمتجربه از طریق ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم و نهادهای مالی است. افرادی که قصد سرمایهگذاری مستقیم دارند نیز میتوانند از فرصت عرضههای اولیه استفاده کنند.
او از آغاز مجدد عرضههای اولیه خبر داد و گفت: با توجه به شرایط بازار، عرضه اولیه شرکتهای کوچک و متوسط بهزودی آغاز خواهد شد و در صورت مساعد بودن شرایط، این برنامه تا حدود آبانماه نیز ادامه خواهد داشت.
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس همچنین با اشاره به برنامههای واگذاری و خصوصیسازی تصریح کرد: بستر بازار سرمایه برای اجرای سیاستهای خصوصیسازی کاملاً آماده است و درباره سهام عدالت نیز تصمیمات در مراحل نهایی قرار دارد که پس از نهایی شدن، اطلاعرسانی خواهد شد.
او تأکید کرد: سازمان بورس آمادگی کامل دارد تا واگذاری شرکتهای دولتی و اجرای برنامههای خصوصیسازی از طریق بازار سرمایه با شفافیت و بر اساس ضوابط قانونی انجام شود.