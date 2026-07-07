معاون راهبری برق حرارتی گفت: هم‌اکنون حدود ۹۰ درصد قطعات نیروگاهی در داخل کشور ساخته می‌شود و مسیر بومی‌سازی کامل فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق با جدیت دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - مسعود مرادی، معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی کشور، در «کاروان وداع» رادیو اقتصاد با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر خودباوری و توسعه توان داخلی، گفت: هم‌اکنون حدود ۹۰ درصد قطعات نیروگاهی در داخل کشور ساخته می‌شود و مسیر بومی‌سازی کامل فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق با جدیت دنبال می‌شود.

مسعود مرادی، معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی کشور، در گفت‌وگویی رادیویی با اشاره به نگاه راهبردی رهبر شهید انقلاب به حوزه تولید و صنعت برق اظهار کرد: ایشان آشنایی دقیقی با جزئیات فنی صنعت نیروگاهی و فناوری توربین‌ها داشتند و همواره با رصد مستمر روند تولید، بر توسعه توان داخلی و خودکفایی در این صنعت تأکید می‌کردند.

او با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب در مقاطع مختلف از مجموعه‌های نیروگاه‌سازی کشور بازدید کرده و حتی در دوران محدودیت‌ها نیز بر برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی‌های داخلی تأکید داشت، افزود: در یکی از این بازدیدها، هنگام ارائه توضیح درباره یکی از پره‌های توربین، ایشان بر درج عبارت «ساخت ایران» به زبان فارسی بر روی محصولات تأکید کردند؛ توصیه‌ای که به الگویی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شد و حتی در محصولات صادراتی نیز مورد توجه قرار گرفت.

مرادی بومی‌سازی قطعات نیروگاهی را از مهم‌ترین راهبرد‌های صنعت برق کشور دانست و گفت: امروز با اتکا به دانش متخصصان داخلی، حدود ۹۰ درصد قطعات نیروگاهی در داخل کشور تولید می‌شود و همین توانمندی سبب شده است صنعت برق در شرایط مختلف با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.

او افزود: حرکت به سمت انتقال فناوری، تکمیل دانش فنی و داخلی‌سازی قطعاتی که هنوز به فناوری ساخت آنها دست نیافته‌ایم، همچنان در دستور کار قرار دارد تا کشور در سال‌های آینده بیش از پیش از وابستگی بی‌نیاز شود.

معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی کشور با اشاره به آخرین توصیه‌های رهبر شهید انقلاب در بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های وزارت نیرو، مشارکت مردم را مکمل توسعه زیرساخت‌های تولید برق دانست و تصریح کرد: هرچند احداث نیروگاه‌ها ادامه دارد، اما رفع ناترازی انرژی بدون همراهی مردم و مدیریت صحیح مصرف امکان‌پذیر نیست.

مرادی از مردم خواست با مصرف بهینه برق، صنعت برق کشور را در عبور موفق از دوره اوج مصرف تابستان همراهی کنند و گفت: کارکنان صنعت برق در همه شرایط برای تأمین پایدار انرژی تلاش کرده‌اند و همراهی مردم، مهم‌ترین پشتوانه این تلاش‌ها خواهد بود

برچسب ها: تعمیرات نیروگاهی ، وزارت نیرو
خبرهای مرتبط
پایداری بیشتر شبکه برق مکران با بهره‌برداری مجدد از واحد گازی کنارک
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران مطرح شد:
بازگشت ۳۱۷ مگاوات برق به شبکه سراسری/ پایان موفقیت‌آمیز تعمیرات نیروگاه‌های «قاین» و «جهرم»
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۶ تیر
مشکلی در تأمین نقدینگی خودپرداز‌ها در کشور وجود ندارد/ استقرار سامانه‌های خودپرداز سیار در مشهد
امکان سوخت گیری تا ۴۵ لیتر بنزین با کارت شخصی /۳۵ لیتر سوختگیری با کارت جایگاه
گواهی سپرده سرب، گام جدید بورس کالا برای تأمین مالی تولید و توسعه ابزارها
فعالیت شعب کشیک بانک‌ها در ایام تعطیلات
پیش‌بینی زمان اوج بار سراسری برق در سال ۱۴۰۵؛ احتمال ثبت پیک شبکه حوالی ۵ مرداد
عهد با رهبر شهید برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم
رده‌بندی بهترین آموزشگاه‌های تیزهوشان ۱۴۰۶
اختصاص ۳۴ پرواز به مسیر مشهد مقدس برای اعزام شرکت‌کنندگان در آیین تشییع قائد شهید
افزایش دو برابری حجم عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی/ هر لیتر بنزین ویژه ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان
آخرین اخبار
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۶ تیر
افزایش دو برابری حجم عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی/ هر لیتر بنزین ویژه ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان
شاخص کل بورس پتانسیل حرکت به سمت هدف ۵.۵ میلیون واحدی را دارد؟
اختصاص ۳۴ پرواز به مسیر مشهد مقدس برای اعزام شرکت‌کنندگان در آیین تشییع قائد شهید
رشد ۱۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
تأکید بر بومی‌سازی صنعت برق؛ ۹۰ درصد قطعات نیروگاهی در داخل کشور تولید می‌شود
بازگشایی بازار سرمایه پس از وقفه سه‌روزه؛ عرضه‌های اولیه از سر گرفته می‌شود
مشکلی در تأمین نقدینگی خودپرداز‌ها در کشور وجود ندارد/ استقرار سامانه‌های خودپرداز سیار در مشهد
رده‌بندی بهترین آموزشگاه‌های تیزهوشان ۱۴۰۶
پیش‌بینی زمان اوج بار سراسری برق در سال ۱۴۰۵؛ احتمال ثبت پیک شبکه حوالی ۵ مرداد
عزاداران رهبر شهید بلیت برگشت اتوبوس را از قبل خریداری کنند+ فیلم
هیچ کمبودی در بلیت قطار نداریم/آماده افزایش ظرفیت هستیم
عهد با رهبر شهید برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم
امکان سوخت گیری تا ۴۵ لیتر بنزین با کارت شخصی /۳۵ لیتر سوختگیری با کارت جایگاه
فعالیت شعب کشیک بانک‌ها در ایام تعطیلات
گواهی سپرده سرب، گام جدید بورس کالا برای تأمین مالی تولید و توسعه ابزارها
رهبر شهید بر «اقتصاد مقاومتی» و «خوداتکایی» تأکید داشتند
سطح مبارزه علف های هرز در مزارع گندم از ۴ میلیون هکتار فراتر رفت
نظام مدیریتی باید از مانع‌تراشی به تسهیل‌گری برسد
وزش باد شدید در نواحی شمال غرب کشور طی ۴ روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران