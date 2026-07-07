باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مسعود مرادی، معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی کشور، در «کاروان وداع» رادیو اقتصاد با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر خودباوری و توسعه توان داخلی، گفت: هم‌اکنون حدود ۹۰ درصد قطعات نیروگاهی در داخل کشور ساخته می‌شود و مسیر بومی‌سازی کامل فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق با جدیت دنبال می‌شود.

مسعود مرادی، معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی کشور، در گفت‌وگویی رادیویی با اشاره به نگاه راهبردی رهبر شهید انقلاب به حوزه تولید و صنعت برق اظهار کرد: ایشان آشنایی دقیقی با جزئیات فنی صنعت نیروگاهی و فناوری توربین‌ها داشتند و همواره با رصد مستمر روند تولید، بر توسعه توان داخلی و خودکفایی در این صنعت تأکید می‌کردند.

او با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب در مقاطع مختلف از مجموعه‌های نیروگاه‌سازی کشور بازدید کرده و حتی در دوران محدودیت‌ها نیز بر برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی‌های داخلی تأکید داشت، افزود: در یکی از این بازدیدها، هنگام ارائه توضیح درباره یکی از پره‌های توربین، ایشان بر درج عبارت «ساخت ایران» به زبان فارسی بر روی محصولات تأکید کردند؛ توصیه‌ای که به الگویی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شد و حتی در محصولات صادراتی نیز مورد توجه قرار گرفت.

مرادی بومی‌سازی قطعات نیروگاهی را از مهم‌ترین راهبرد‌های صنعت برق کشور دانست و گفت: امروز با اتکا به دانش متخصصان داخلی، حدود ۹۰ درصد قطعات نیروگاهی در داخل کشور تولید می‌شود و همین توانمندی سبب شده است صنعت برق در شرایط مختلف با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.

او افزود: حرکت به سمت انتقال فناوری، تکمیل دانش فنی و داخلی‌سازی قطعاتی که هنوز به فناوری ساخت آنها دست نیافته‌ایم، همچنان در دستور کار قرار دارد تا کشور در سال‌های آینده بیش از پیش از وابستگی بی‌نیاز شود.

معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی کشور با اشاره به آخرین توصیه‌های رهبر شهید انقلاب در بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های وزارت نیرو، مشارکت مردم را مکمل توسعه زیرساخت‌های تولید برق دانست و تصریح کرد: هرچند احداث نیروگاه‌ها ادامه دارد، اما رفع ناترازی انرژی بدون همراهی مردم و مدیریت صحیح مصرف امکان‌پذیر نیست.

مرادی از مردم خواست با مصرف بهینه برق، صنعت برق کشور را در عبور موفق از دوره اوج مصرف تابستان همراهی کنند و گفت: کارکنان صنعت برق در همه شرایط برای تأمین پایدار انرژی تلاش کرده‌اند و همراهی مردم، مهم‌ترین پشتوانه این تلاش‌ها خواهد بود