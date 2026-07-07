پیج رسمی فوتبال بلژیک پس از پیروزی بر تیم آمریکا پست کنایه آمیزی منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم فوتبال بلزیک موفق شد با 4 گل تیم ملی فوتبال آمریکا را شکست دهد و به دور بعدی این رقابت ها راه یابد.

حاشیه های این دیدار از زمان درخواست ترامپ از فیفا برای بازی کردن بازیکن محروم شدت گرفت و در نهایت این بازیکن به صورت غیر قانونی و البته با مجوز فیفا بازی کرد اتفاقی که خلاف مقررات فوتبال است.

صفحه فضای مجازی فوتبال بلژیک پس از این بازی پستی کنایه آمیز منتشر کرد .
«این بازی اسمش فوتبال است نه ساکر»

 

تیم بلژیک

برچسب ها: تیم ملی بلژیک ، جام جهانی 2026
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۱۶ تير ۱۴۰۵
در محتوی خبر نوشته آلمان شکست داده شد. باید با امریکا تصحیح کنید.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۱۶ تير ۱۴۰۵
خوبه ترامپ نگفته باید ما پیروز بشیم
مثل اون کارت قرمزش
۰
۱
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