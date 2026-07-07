پیج رسمی فوتبال بلژیک پس از پیروزی بر تیم آمریکا پست کنایه آمیزی منتشر کرد.

با صدور حکمی از سوی رهبر انقلاب صورت گرفت؛انتصاب مجدد حجتالاسلام اژهای به ریاست قوه قضائیه
باشگاه خبرنگاران جوان- تیم فوتبال بلزیک موفق شد با 4 گل تیم ملی فوتبال آمریکا را شکست دهد و به دور بعدی این رقابت ها راه یابد.
حاشیه های این دیدار از زمان درخواست ترامپ از فیفا برای بازی کردن بازیکن محروم شدت گرفت و در نهایت این بازیکن به صورت غیر قانونی و البته با مجوز فیفا بازی کرد اتفاقی که خلاف مقررات فوتبال است.
صفحه فضای مجازی فوتبال بلژیک پس از این بازی پستی کنایه آمیز منتشر کرد .
«این بازی اسمش فوتبال است نه ساکر»