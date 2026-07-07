پیج رسمی فوتبال بلژیک پس از پیروزی بر تیم آمریکا پست کنایه آمیزی منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم فوتبال بلزیک موفق شد با 4 گل تیم ملی فوتبال آمریکا را شکست دهد و به دور بعدی این رقابت ها راه یابد.

حاشیه های این دیدار از زمان درخواست ترامپ از فیفا برای بازی کردن بازیکن محروم شدت گرفت و در نهایت این بازیکن به صورت غیر قانونی و البته با مجوز فیفا بازی کرد اتفاقی که خلاف مقررات فوتبال است.

صفحه فضای مجازی فوتبال بلژیک پس از این بازی پستی کنایه آمیز منتشر کرد .

«این بازی اسمش فوتبال است نه ساکر»