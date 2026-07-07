شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور با شکوه مردم شهید پرور قم در شهر مقدس قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر رهبر شهید کشورمان با حضور مردم شهید پرور کشورمان به صورت با شکوهی در حال برگزاری است و عاشقان و سوگواران امام شهید امت با دل‌های اندوهگین در این مراسم پر از حزن و اندوه و چشمانی اشکبار می‌روند تا بگویند راه پر افتخار این امام مجاهد همیشه جاودانه است و ادامه دارد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری از این مراسم با شکوه در شهر مقدس قم را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - قم

قابی از حضور مردم انقلابی قم در مراسم تشییع رهبر شهید ایران

قابی از حضور مردم انقلابی قم در مراسم تشییع رهبر شهید ایران

قابی از حضور مردم انقلابی قم در مراسم تشییع رهبر شهید ایران

قابی از حضور مردم انقلابی قم در مراسم تشییع رهبر شهید ایران

قابی از حضور مردم انقلابی قم در مراسم تشییع رهبر شهید ایران

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برچسب ها: سوژه خبری ، رهبر انقلاب اسلامی ، شهادت
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