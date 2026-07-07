شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور با شکوه مردم شهید پرور قم در شهر مقدس قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر رهبر شهید کشورمان با حضور مردم شهید پرور کشورمان به صورت با شکوهی در حال برگزاری است و عاشقان و سوگواران امام شهید امت با دل‌های اندوهگین در این مراسم پر از حزن و اندوه و چشمانی اشکبار می‌روند تا بگویند راه پر افتخار این امام مجاهد همیشه جاودانه است و ادامه دارد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری از این مراسم با شکوه در شهر مقدس قم را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - قم

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