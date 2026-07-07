سخنگوی دولت با اشاره به حضور تأثیرگذاران رسانه‌ای از کشور‌های مختلف در مراسم وداع با رهبر شهید، این رویداد را فرصتی برای بازخوانی شخصیت ایشان از منظر ناظران خارجی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - نشست فعالان بین المللی حوزه رسانه با حضور مکت بالومنتال جکسون، مایکل والس، کلر دالس، ماریا کیچا، سپاستین، نماینده پارلمان ایرلند و مسئولان امروز سه شنبه ۱۶ تیر در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در حاشیه این نشست، با اشاره به ابعاد بین‌المللی شخصیت رهبر شهید، اظهار داشت: در مراسم وداع و بدرقه ایشان، شمار قابل‌توجهی از خبرنگاران، روزنامه نگاران، نویسندگان و تأثیرگذاران حوزه رسانه از کشور‌های مختلف جهان حضور داشتند که این خود گویای جایگاه فراملی رهبری شهید است.

وی افزود: هدف از برگزاری این مراسم امروز، بازخوانی ابعاد شخصیتی و منش رهبر شهید از نگاه دیگران است؛ روایت‌هایی که به دلیل زیستی نزدیک ما در ایران، ممکن است برخی زوایای آن برایمان مغفول مانده باشد و حالا از منظر ناظران خارجی بازگو می‌شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد:حضور مردم در مراسم بدرقه رهبری شهید، همچون تابش خورشیدی بود که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. حضور پرشور و میلیونی مردم در این رویداد، نشان‌دهنده وفاداری عمیق ایشان به گفتمان و مسیر ترسیم‌شده توسط رهبر شهید است.

برچسب ها: سخنگوی دولت ، خبرنگاران خارجی ، مراسم وداع و تشییع
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