۲ زندانی نیازمند دارای محکومیت مالی به عشق قائد شهید امت اسلامی و با کمک خیران آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - سعید دوست احدی مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان مراغه گفت:جمعی از خیران مراغه‌ای به مناسبت ایام تشییع و وداع با قائد شهید امت اسلامی برای آزادی زندانیان ۱۳۰ میلیون تومان کمک کردند.

دوست احدی افزود: بدهی دو زندانی ۳۴۰ میلیون تومان بود که ۲۰۰ میلیون تومان آن توسط شاکیان بخشیده شد.

وی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون با کمک خیران مراغه‌ای ۱۶ زندانی جرایم غیر عمد از زندان آزاد شدند.

مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان مراغه گفت: خیران برای آزادی زندانیان بیش از یک میلیارد تومان کمک کردند.

دوست احدی خاطرنشان کرد: تخصیص هزینه مراسم شب هفت، چهلم و سالگرد برای آزادی زندانیان به یک سنت حسنه در این شهرستان تبدیل شده است.

برچسب ها: زندانیان جرایم غیرعمد ، انجمن حمایت از زندانیان
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