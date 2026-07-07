در پی حذف تحقیرآمیز تیم ملی آمریکا و افشای دخالت‌های سیاسی دونالد ترامپ در تصمیمات فیفا، انتقادات جهانی نسبت به صلاحیت این کشور برای میزبانی رویداد‌های بزرگ ورزشی از جمله المپیک ۲۰۲۸ بالا گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- در مقابل «مارکوین مولین» وزیر امنیت داخلی آمریکا که مدعی شده بود بابت حذف تیم ایران از جام جهانی، «رقص خوشحالی» کرده است؛ با این بیان جاهلانه؛ ماهیت پوچ و درک احمقانه خود را از ورزش و فوتبال آشکار کرد؛ و نشان داد دولت فعلی امریکا فاقد صلاحیت و شایستگی میزبانی بی‌طرفانه و منصفانه جام جهانیَ فوتبال و از آن مهم‌تر میزبانی المپیک ۲۰۲۸ است.

بدون تردید امروز که تیم فوتبال امریکا با شکست تحقیرآمیز چهار بر یک از بلژیک - -تیمی که در مرحله گروهی با حمایت داوری با تیم ملی ایران مساوی کرده بود- - از جام جهانی حذف شد؛ مردم دنیا با شادمانی و «رقص خوشحالی» پاسخ رفتار‌های زشت و غیرانسانی دولت ترامپ را خواهند داد.

ترامپ قبل از دیدار سرنوشت ساز تیم امریکا و بلژیک، تایید کرده بود که پس از اخراج «فولارین بالوگان»، با فیفا تماس گرفته و خواستار بازبینی صحنه منجر به کارت قرمز این بازیکن شده است. رئیس جمهور فاسد امریکا با تمجید از بالوگان، تأثیر او بر تیم ملی آمریکا را با نقش فوق‌ستاره‌هایی مانند «لیونل مسی»، «کریستیانو رونالدو» و «هری کین» در تیم‌های ملی‌شان مقایسه کرده بود.

ترامپ با سوءاستفاده از قدرت سیاسی و مداخله در روند عادی رقابت‌ها، محرومیت بالوگان را تعلیق کرد؛ اما نتوانست مانع حذف آمریکا شود. تعلیق کارت قرمز او با توصیه دونالد ترامپ به «جیانی اینفانتینو» رئیس فیفا، جنجال گسترده‌ای به پا کرد، اما سوت پایان دیدار با بلژیک، آمریکا را از جام جهانی کنار زد و آن تصمیم بحث‌برانگیز را بیش از پیش در کانون انتقاد‌ها از دخالت سیاست در فوتبال و مدیریت فیفا قرار داد.

تداوم رفتار تبعیض آمیز دولت آمریکا تا آخرین لحظات حضور تیم ملی ایران در جام جهانی و مداخله اخیر ترامپ در روند داروی، بقدری مشهود و علنی شده که در شبکه‌های اجتماعی به موضوعی پرتکرار و عمومی تبدیل شده است.

شخصیت‌های مهم ورزشی و سیاسی دنیا به صراحت به این رفتار میزبان و داوری مسابقات در قبال تیم ایران و … اعتراض کرده‌اند.

فیفا برای دفاع از اعتبار جام جهانی، حفظ محبوبیت فوتبال و دفاع از رویا و آرزوی ملت‌ها باید اقدامات لازم و قانع کننده‌ای را سامان دهد. انجام هم زمان مسابقاتی که نتایج آنها بر سرنوشت سایر تیم‌ها موثر است، یکی از تدابیری خواهد بود که مانع ایجاد این قبیل ابهامات خواهد شد.

مشاور فرهنگی فدراسیون فوتبال

برچسب ها: آمریکا ، تیم ملی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۱۶ تير ۱۴۰۵
چه افتضاحی برای آمریکا شد.
ایران با بلژیک مساوی کرد.
امریکا چهار تا خورد.
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