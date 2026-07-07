۳۴ پرواز به مقصد مشهد مقدس به منظور انتقال و اعزام شرکت‌کنندگان در آیین تشییع پیکر مطهر قائد شهید اختصاص یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با اجرای برنامه پروازی امروز سه شنبه ۱۶ تیرماه ، با وجود محدودیت‌های عملیاتی، تعداد ۹۵ پرواز ورودی و خروجی در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت هماهنگ بخش‌های عملیاتی، ایمنی و خدمات فرودگاهی انجام شد.

در این میان، ۳۴ پرواز به مقصد مشهد مقدس به منظور انتقال و اعزام شرکت‌کنندگان در آیین تشییع پیکر مطهر قائد شهید اختصاص یافت که با هماهنگی کامل میان مدیریت فرودگاه، شرکت‌های هواپیمایی و واحدهای عملیاتی، بدون ایجاد اختلال در روند ارائه خدمات به سایر پروازها انجام شد.

فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، نیروی انسانی متخصص و هماهنگی مستمر با دستگاه‌های ذی‌ربط، ضمن حفظ استانداردهای ایمنی و امنیتی، خدمات‌رسانی به مسافران و مدیریت پروازهای فوق‌العاده را در دستور کار قرار داد.

منبع: فرودگاه مهرآباد 

برچسب ها: فرودگاه ، فرودگاه مهرآباد
خبرهای مرتبط
پذیرش و اعزام مهمانان تشییع رهبر شهید با بالاترین امنیت
تکمیل ترمینال ۴ مهرآباد برای انجام پرواز‌های مشهد/ برنامه‌ریزی برای انجام ۱۶۲ پرواز از فرودگاه مهرآباد
انجام ۵۰ پرواز از فرودگاه مهرآباد در مراسم تشییع رهبر/ آمادگی کامل فرودگاه‌ها برای جابه‌جایی عزاداران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۶ تیر
مشکلی در تأمین نقدینگی خودپرداز‌ها در کشور وجود ندارد/ استقرار سامانه‌های خودپرداز سیار در مشهد
امکان سوخت گیری تا ۴۵ لیتر بنزین با کارت شخصی /۳۵ لیتر سوختگیری با کارت جایگاه
گواهی سپرده سرب، گام جدید بورس کالا برای تأمین مالی تولید و توسعه ابزارها
فعالیت شعب کشیک بانک‌ها در ایام تعطیلات
پیش‌بینی زمان اوج بار سراسری برق در سال ۱۴۰۵؛ احتمال ثبت پیک شبکه حوالی ۵ مرداد
عهد با رهبر شهید برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم
رده‌بندی بهترین آموزشگاه‌های تیزهوشان ۱۴۰۶
اختصاص ۳۴ پرواز به مسیر مشهد مقدس برای اعزام شرکت‌کنندگان در آیین تشییع قائد شهید
افزایش دو برابری حجم عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی/ هر لیتر بنزین ویژه ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان
آخرین اخبار
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۶ تیر
افزایش دو برابری حجم عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی/ هر لیتر بنزین ویژه ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان
شاخص کل بورس پتانسیل حرکت به سمت هدف ۵.۵ میلیون واحدی را دارد؟
اختصاص ۳۴ پرواز به مسیر مشهد مقدس برای اعزام شرکت‌کنندگان در آیین تشییع قائد شهید
رشد ۱۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
تأکید بر بومی‌سازی صنعت برق؛ ۹۰ درصد قطعات نیروگاهی در داخل کشور تولید می‌شود
بازگشایی بازار سرمایه پس از وقفه سه‌روزه؛ عرضه‌های اولیه از سر گرفته می‌شود
مشکلی در تأمین نقدینگی خودپرداز‌ها در کشور وجود ندارد/ استقرار سامانه‌های خودپرداز سیار در مشهد
رده‌بندی بهترین آموزشگاه‌های تیزهوشان ۱۴۰۶
پیش‌بینی زمان اوج بار سراسری برق در سال ۱۴۰۵؛ احتمال ثبت پیک شبکه حوالی ۵ مرداد
عزاداران رهبر شهید بلیت برگشت اتوبوس را از قبل خریداری کنند+ فیلم
هیچ کمبودی در بلیت قطار نداریم/آماده افزایش ظرفیت هستیم
عهد با رهبر شهید برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم
امکان سوخت گیری تا ۴۵ لیتر بنزین با کارت شخصی /۳۵ لیتر سوختگیری با کارت جایگاه
فعالیت شعب کشیک بانک‌ها در ایام تعطیلات
گواهی سپرده سرب، گام جدید بورس کالا برای تأمین مالی تولید و توسعه ابزارها
رهبر شهید بر «اقتصاد مقاومتی» و «خوداتکایی» تأکید داشتند
سطح مبارزه علف های هرز در مزارع گندم از ۴ میلیون هکتار فراتر رفت
نظام مدیریتی باید از مانع‌تراشی به تسهیل‌گری برسد
وزش باد شدید در نواحی شمال غرب کشور طی ۴ روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران