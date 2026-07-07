باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با رشد ۱۲۴ هزار و ۲۶۲ واحد در ارتفاع ۵ میلیون و ۳۱۱ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۲۸ هزار و ۳۳۶ واحد در سطح ۱ میلیون و ۳۸۹ هزار واحدی قرار گرفت.
امروز سه نماد فملی، فارس و شپنا بیشترین تاثیر و سه نماد فملی، شستا و وبملت پرتراکنشترین نمادهای بازار بورس بودند.
در جریان معاملات امروز شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۹۰۴ واحد در سطح ۴۰ هزار و ۶۷۵ واحدی فرار گرفت؛ مارون، کگهر و آریا بیشترین تاثیر و سه نماد زهلال، ذرت و رانیز پرتراکنشترین نمادهای بازار فرابورس بودند.
امروز گروه بانکها با ارزش معاملاتی هزار و ۴۰۳ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و گروه شیمیایی و فرآورده نفتی در جایگاه بعدی قرار گرفتند.