باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز سه شنبه ۱۶ تیر در حاشیه نشست فعالان رسانه‌های خارجی با موضوع بازتاب جهانی مراسم تشییع رهبر شهید در حوزه هنری با قدردانی از تسهیل حضور خبرنگاران خارجی در ایران، گفت: برگزاری چنین نشستی و پوشش رسانه‌ای رویداد‌های اخیر، کمک می‌کند تا رسانه‌های غربی بدون روتوش، واقعیت‌ها را آن‌گونه که هست منعکس کنند و با مردم ایران گفت‌و‌گو کنند.

وی افزود: نگاه غلطی که طی چند دهه درباره ماهیت جمهوری اسلامی و نگاه ایرانیان به حاکمیت شکل گرفته، با حضور خبرنگاران خارجی در این روز‌ها اصلاح می‌شود؛ چراکه ملت ایران در برهه‌های خاص، جوهر و ذات تاریخی خود را متبلور می‌کند و این برای بسیاری تعجب‌آور است.

سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد: ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی در جامعه وجود داشته باشد، اما مردم ایران به عنوان یک ملت فرهنگی و تاریخی، درباره پرچم، کشور و اصول مورد اجماع، هیچ‌گونه مسامحه و مماشاتی نخواهند کرد.

بقایی با اشاره به حماسه‌های چند روز اخیر در تهران، قم و مشهد، تصریح کرد: کاری که حوزه هنری، وزارت ارشاد و دیگر نهاد‌ها برای تسهیل حضور رسانه‌های خارجی انجام دادند، بسیار شایسته و قابل تقدیر است و وزارت خارجه نیزبه سهم خود در این مسیر همکاری کرد.