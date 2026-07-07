سردار قاآنی گفت: تشییع بی‌نظیر پیکر مطهر امام شهیدمان در عراق، مشت‌های در هم گره شده دو ملت در برابر فتنه‌های آمریکایی را محکم‌تر خواهد ساخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت:

«مطالبه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و برنامه‌ریزی گسترده برای این واقعه تاریخی توسط دولت و ملت عراق، عمق پیوند معنوی دو ملت بزرگ عراق و ایران را به همه جهانیان نشان می‌دهد.

حمایت مقام معظم رهبری شهید از مردم بزرگ عراق و به میدان آمدن مرجعیت عزیز باعث نبرد شهید سلیمانی در کنار جوانان فداکار عراق با داعش و آمریکای متجاوز شد تا اینکه ترامپ جنایتکار قهرمان دو ملت را به همراه فرمانده عالی مقام حشد الشعبی ابومهدی المهندس به شهادت رساند.

تشییع بی‌نظیر پیکر مطهر امام شهیدمان در عراق به مانند تشییع با عظمت شهیدان سلیمانی و ابومهدی، مشت‌های در هم گره شده دو ملت در برابر فتنه‌های آمریکایی را محکم‌تر و خط سرخ خونخواهی را پررنگ‌تر خواهد ساخت.»

برچسب ها: سردار قاآنی ، مراسم تشییع
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۴:۲۵ ۱۶ تير ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم حزب‌الله لبنان عراقی یمنی فلسطینی
۲
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