با ادامه مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید و خانواده شهید ایشان تعدادی از ادارات و مراکز آموزشی در استان‌ها تعطیل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- با ادامه مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید و خانواده شهید ایشان در قم و مشهد، تعطیلی ادارات، بانک‌ها و مراکز آموزشی در شماری از استان‌های کشور اعلام شده است.

ادارات دولتی قم چهارشنبه تعطیل خواهند بود

معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری قم در اطلاعیه ای اعلام کرد:ادارات دولتی قم، چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ تعطیل محدود خواهند بود.

 مازندران روز چهارشنبه هم تعطیل شد

مهدی یونسی استاندار مازندران اظهار داشت: در ادامه حضور گسترده و باشکوه مردم در تشییع قائد شهید امت در مشهد مقدس،ادارات مازندران فردا تعطیل است. بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان فعال خواهند بود.

تعطیلی استان سمنان در روز‌ چهارشنبه

استانداری سمنان نیز اعلام کرد: همزمان با برگزاری آیین بدرقه و وداع با رهبر شهید انقلاب و با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور گسترده مردم در این مراسم، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها و مؤسسات دولتی استان در روز‌ چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل خواهند بود.

تعطیلی دانشگاه فرودسی مشهد تا ۱۸ تیر

بر اساس مصوبه هیئت‌رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد، تمامی فعالیت‌های آموزشی و اداری این دانشگاه که از سه‌شنبه ۱۶ تیرماه تعطیل شده بود تا پنجشنبه ۱۸ تیرماه نیز ادامه خواهد داشت. 

تعطیلی خراستان جنوبی چهارشنبه ۱۷ تیر

با توجه به برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد، استانداری خراسان جنوبی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، نهاد‌های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌های این استان روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل خواهند بود.

تعطیلی ادارات سیستان و بلوچستان در روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه

 روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرد: همزمان با برگزاری آیین بدرقه و وداع با رهبر شهید انقلاب و با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور گسترده مردم شریف استان در این مراسم باشکوه، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها و مؤسسات دولتی استان روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل خواهند بود.

ادارات گلستان چهارشنبه تعطیل شد

مجتبی جمالی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان گفت: با موافقت استاندار گلستان و رییس شورای اداری استان، فعالیت تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های عمومی، موسسات و شرکت‌های دولتی استان در روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل خواهد بود.

برچسب ها: تشییع پیکر ، رهبر انقلاب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۱۶ تير ۱۴۰۵
دولت باید تعطیل رسمی میکرد که مردم بتونن خودشونو به مشهد برسونن
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