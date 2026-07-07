ادارات سیستان ‌وبلوچستان، روز چهارشنبه تعطیل شدند

باشگاه خبرنگاران جوان - با دستور منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان، به منظور ایجاد شرایط مناسب برای مردم و کارکنان دستگاه‌های اداری استان جهت حضور در مراسم سوگواری و وداع با رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس، فعالیت دستگاه‌های استان در روز چهارشنبه مورخ ۱۷تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل اعلام شد.

بر اساس ابلاغیه شماره ۲۷۴۵۰ مورخ ۱۶تیرماه ۱۴۰۵ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سیستان و بلوچستان، بر اساس تصمیم و دستور استاندار این استان و با عنايت به برگزارى مراسم بدرقه، تشييع و تدفين پیکر مطهر رهبر شهيد انقلاب اسلامى حضرت آيت اللّه العظمى سيد على حسينى خامنه‌اى‌(ره) و خانواده شهيد ايشان و مشاركت آحاد ملت شريف ايران اسلامى در اين بدرقه‌ى بزرگ تاريخى، به منظور فراهم‌سازى حضور هم استانى‌ها و كاركنان دولت در مراسم سوگوارى رهبر شهيد انقلاب و وداع با خانواده‌ى ايشان در شهر مقدس مشهد، روز چهارشنبه مورخ ١۴٠٥/٠٢/١٧ تمامى دستگاه هاى اجرايى استان تعطيل اعلام مى گردد.

ضمناً مراكز درمانى، امدادى، نيروى نظامى، انتظامى وامنيتى، گمركات، بازارچه هاى مرزى، حمل ونقل وپايانه ها و مراكز اقتصادى وساير واحدهاى ارايه دهنده خدمات به صورت مستمر به ارایه خدمت فعال هستند.

همچنین بانک‌ها و‌ موسسات مالی نیز فعال ‌و به صورت کشیک شعب به ارایه خدمت مشغول می‌باشند.

با دستور منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان، به منظور ایجاد شرایط مناسب برای مردم و کارکنان دستگاه‌های اداری استان جهت حضور در مراسم سوگواری و وداع با رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس، فعالیت دستگاه‌های استان در روز چهارشنبه مورخ ۱۷تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل اعلام شد.

بر اساس ابلاغیه شماره ۲۷۴۵۰ مورخ ۱۶تیرماه ۱۴۰۵ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سیستان و بلوچستان، بر اساس تصمیم و دستور استاندار این استان و با عنايت به برگزارى مراسم بدرقه، تشييع و تدفين پیکر مطهر رهبر شهيد انقلاب اسلامى حضرت آيت اللّه العظمى سيد على حسينى خامنه‌اى‌(ره) و خانواده شهيد ايشان و مشاركت آحاد ملت شريف ايران اسلامى در اين بدرقه‌ى بزرگ تاريخى، به منظور فراهم‌سازى حضور هم استانى‌ها و كاركنان دولت در مراسم سوگوارى رهبر شهيد انقلاب و وداع با خانواده‌ى ايشان در شهر مقدس مشهد، روز چهارشنبه مورخ ١۴٠٥/٠٢/١٧ تمامى دستگاه هاى اجرايى استان تعطيل اعلام مى گردد.

ضمناً مراكز درمانى، امدادى، نيروى نظامى، انتظامى وامنيتى، گمركات، بازارچه هاى مرزى، حمل ونقل وپايانه ها و مراكز اقتصادى وساير واحدهاى ارايه دهنده خدمات به صورت مستمر به ارایه خدمت فعال هستند.

همچنین بانک‌ها و‌ موسسات مالی نیز فعال ‌و به صورت کشیک شعب به ارایه خدمت مشغول می‌باشند.

منبع: استانداری سیستان و بلوچستان