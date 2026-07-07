حمله تروریستی به پاسگاه پلیس در بلوچستان پاکستان؛ ۹ مأمور پلیس کشته و ۱۵ تروریست به هلاکت رسیدند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در حمله تروریستی شبانه به پاسگاه پلیس در منطقه زیارت بلوچستان پاکستان، دستکم ۹ مأمور پلیس از جمله دو افسر ارشد کشته شدند و پنج نفر دیگر مفقود شدند. مهاجمان که از گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان (فتنه الخوارج) بودند، پس از درگیری وارد پاسگاه شدند. در عملیات پاکسازی گسترده نیروهای امنیتی، ۱۵ تروریست کشته شدند.
مقامات ارشد از جمله رئیسجمهور، نخستوزیر و وزیر کشور پاکستان این حمله را به شدت محکوم کرده و بر ادامه عملیات علیه تروریستها تا ریشهکنی کامل تأکید کردند. در واکنش به این حادثه، مردم منطقه با مسدود کردن بزرگراه کویته-زیارت به نشانه اعتراض دست به تحصن زدند.
با وجود این حمله شاخص، آمارها نشان میدهد که خشونتهای تروریستی در بلوچستان در ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۳۱ درصد کاهش داشته است.
منبع: رویترز