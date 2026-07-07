باشگاه خبرنگاران جوان - دانیال ایری، مدافع ۲۲ سالهای که دوران سربازی خود را در ملوان پشت سر گذاشته و با کسب تجربه حضور در لیست جام جهانی ۲۰۲۶، اکنون به یکی از مهرههای شاخص فوتبال ایران تبدیل شده است، در کانون توجه مدیران پرسپولیس قرار دارد. قرمزهای پایتخت که به دنبال جایگزینی مطمئن و آیندهدار برای مرتضی پورعلیگنجی هستند، ایری را به دلیل پختگی فنی و سوابق ملی، گزینهای ایدهآل برای تقویت ترکیب خود میدانند.
با این حال، باشگاه نساجی قائمشهر که پس از بازگشت به لیگ برتر، عزمی جدی برای تبدیل شدن به یک تیم مدعی دارد، به سادگی راضی به فروش ستاره خود نیست. گزارشها حاکی از آن است که نساجی مبلغی برای صدور رضایتنامه تعیین کرده که در عرف نقلوانتقالات داخلی بیسابقه بوده و عملاً دسترسی باشگاههای خواهان را محدود میکند. این استراتژی نشان میدهد که مدیریت نساجی برای فصل پیش رو روی ایری حساب ویژهای باز کرده است.
در سوی دیگر میدان، پرسپولیس برای شکستن این بنبست، امیدوار است با وارد کردن برخی بازیکنان به چرخه معامله یا گنجاندن آپشنهای مالی در قرارداد، نساجی را به تعدیل شروط خود ترغیب کند. این انتقال تنها با چالشهای داخلی روبهرو نیست؛ چرا که ایری پیشنهادهای خارجی نیز در اختیار دارد که باعث شده نساجی با وسواس بسیار بیشتری نسبت به هرگونه خروجی در خط دفاعی خود اقدام کند.
نکته قابل تامل اینکه باشگاه نساجی پیشدستانه مذاکرات با گزینههای جانشین را آغاز کرده تا در صورت موافقت با انتقال، با بحران خلاء در قلب دفاع روبهرو نشود. هفته پیش رو برای نهایی شدن یا شکست این پروژه بزرگ نقلوانتقالاتی بسیار حیاتی است و باید دید آیا مذاکرات میان مدیران دو باشگاه و مهدی تارتار میتواند قفل این انتقال جنجالی را باز کند یا خیر.