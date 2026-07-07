باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پنج منبع آگاه اعلام کردند که عربستان در حال بررسی افزایش ظرفیت خط لوله انتقال نفت خام به سواحل غربی این کشور در دریای سرخ است؛ اقدامی که به ریاض و احتمالا برخی همسایگانش امکان میدهد حجم بیشتری از نفت را بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز منتقل کنند.
خط لوله «شرق-غرب» در اوایل دهه ۱۹۸۰ احداث شد و پس از آغاز جنگ علیه ایران در ماه فوریه و اختلال در حملونقل نفت از طریق تنگه هرمز، اهمیت بیشتری پیدا کرد.
این خط لوله توان انتقال روزانه تا ۷ میلیون بشکه نفت خام به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ را دارد. مدیرعامل شرکت دولتی آرامکوی عربستان در ماه مه اعلام کرده بود که حدود ۲ میلیون بشکه در روز برای تامین خوراک پالایشگاههای ساحل غربی اختصاص مییابد و حدود ۵ میلیون بشکه در روز نیز برای صادرات استفاده میشود.
هنوز مشخص نیست افزایش ظرفیتی که آرامکو در نظر دارد، از طریق بهروزرسانی زیرساختهای موجود انجام خواهد شد یا با احداث یک خط لوله جدید. یکی از منابع نیز گفت این طرح شامل ساخت یک خط لوله دوم با ظرفیت کمتر برای انتقال فرآوردههای نفتی خواهد بود.
کویت، بحرین و قطر در حال حاضر مسیر جایگزینی برای دور زدن تنگه هرمز ندارند، در حالی که خط لوله عراق به سمت ترکیه نیز به دلیل اختلافات و توقفهای مکرر، با ظرفیتی بسیار کمتر از توان واقعی خود فعالیت میکند.
منبع: رویترز