باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمد غفوری کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار سرمایه پس از گذران ایام تعطیلات، شروعی بسیار قدرتمند و صعودی را تجربه کرد؛ به طوری که امروز شاهد رشد قابل توجه شاخصهای اصلی بازار و ورود چشمگیر نقدینگی حقیقی بودیم.
او افزود: در معاملات امروز، شاخص کل بورس تهران با رشد خیرهکننده ۱۲۴ هزار واحدی (معادل ۲.۴۰ درصد صعود) مواجه شد و به کانال ۵ میلیون و ۳۱۱ هزار واحد رسید که این محدوده از نظر تحلیل فنی، یک مرز مقاومتی و محدوده کلیدی بسیار مهم برای بازار محسوب میشود. همچنین شاخص هموزن نیز همسو با شاخص کل، رشد ۲۸ هزار و ۳۳۶ واحدی (معادل ۲.۸ درصد) را ثبت کرد که نشاندهنده سبزپوشی و حرکت هماهنگ اکثر نمادهای بازار است.
غفوری در رابطه با آمارهای معاملاتی بازار امروز تشریح کرد: ارزش معاملات خرد امروز به رقم چشمگیر ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید و حجم معاملات نیز در محدوده ۴۲ میلیارد برگه سهم ثبت شد. نکته قابل توجه معاملات امروز، ورود خالص نقدینگی حقیقی به ارزش ۴ هزار و ۲۵۱ میلیارد تومان بود که بخش عمده این ورود پول به سمت صندوقهای سهامی هدایت شد و در مقابل، صندوقهای درآمد ثابت بیشترین خروج نقدینگی را تجربه کردند. در مجموع، امروز بازار با مشارکت گسترده خریداران همراه بود؛ به طوری که ۹۵ درصد نمادها در محدوده مثبت و تنها ۵ درصد بازار در محدوده منفی معامله شدند.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص پیشبینی روند بازار برای روزهای آینده و فردا اظهار داشت: با توجه به شتاب صعودی فعلی و حجم بالای معاملات، انتظار میرود روند مثبت بازار در کوتاهمدت همچنان ادامه داشته باشد و شاخص کل بورس پتانسیل حرکت به سمت هدف ۵.۵ میلیون واحدی را در روزهای پیش رو دارا است.