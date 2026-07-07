وزیر خارجه آلمان امروز سه شنبه گفت که ایران باید آزادی دریانوردی از طریق تنگه هرمز را تضمین کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، امروز (سه‌شنبه) اعلام کرده است که ایران موظف است آزادی تردد دریایی از طریق تنگه هرمز را تأمین کند.

به گزارش الجزیره، او همچنین بر ضرورت فوری افزایش کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه تأکید کرده و در ادامه اشاره نموده است که فعالیت‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری، تهدیدی جدی برای صلح به شمار می‌رود.

پیشتر برلین گفته بود آلمان دو کشتی را به دریای سرخ اعزام می‌کند تا در صورت نیاز برای عملیات پاک‌سازی مین در تنگه هرمز آماده باشند.

منبع: الجزیره