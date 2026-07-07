وزیر خارجه آلمان امروز سه شنبه گفت که ایران باید آزادی دریانوردی از طریق تنگه هرمز را تضمین کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، امروز (سه‌شنبه) اعلام کرده است که ایران موظف است آزادی تردد دریایی از طریق تنگه هرمز را تأمین کند.

به گزارش الجزیره، او همچنین بر ضرورت فوری افزایش کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه تأکید کرده و در ادامه اشاره نموده است که فعالیت‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری، تهدیدی جدی برای صلح به شمار می‌رود.

پیشتر برلین گفته بود آلمان دو کشتی را به دریای سرخ اعزام می‌کند تا در صورت نیاز برای عملیات پاک‌سازی مین در تنگه هرمز آماده باشند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تنگه هرمز ، ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۱۷ تير ۱۴۰۵
خسارات ما رو بدین تا آزاد کنیم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۱۶ تير ۱۴۰۵
ایران از تنگه هرمز عوارض می گیرد. ایران آقای هرمز است
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۶:۴۱ ۱۶ تير ۱۴۰۵
غلطها اضافی آلمانی نازی وفاشیست!شماهادلتون به مردم غزه می سوزه.....؟!
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۱۶ تير ۱۴۰۵
غلط زیادی
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۱۶ تير ۱۴۰۵
شما نوادگان هیتلر! که کمتر از یک قرن پیش میلیونها انسان را به کشتن دادید و با حکایت هلوکاست بهانه دست حرامزادگان صهیونیست دادید تا بعد از پایان جنگ جهانی، تا الان جهانی را نا آرام کنند و صدها برابر هلوکاست دست به کشتار بزنند احیاناً خورده فرمایشات دیگری هم دارید خجالت نکشید! مثل ارسال مواد شیمیایی برای صدام برای کشتار هزاران انسان و..... راحت باشید بالاخره باز از اجداتتان با کلاه های شاخدار وتبر به دست وحشی با کلاس تر بنظر میاد در کت وشلوارهای اتو کرده وادوکلن و ! کراوات زده!
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