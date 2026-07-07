فدراسیون کشتی با دعوت از چهره‌های شاخص و جوان، اردوی تمرینی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان را از تاریخ ۱۸ تا ۲۷ تیر در کمپ شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان روز‌های ۱۸ لغایت ۲۷ تیر در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می‌باید تا ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۱۸ تیر در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) پویا دادمرز (خوزستان) حسین بیژنی (کهگیلویه و بویراحمد)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) مهدی محسن نژاد (خوزستان) میلاد رضانژاد (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) عرفان جرکنی (تهران) محمدمهدی غلامپور (فارس) علیرضا نجاتی (قم)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم) میثم دلخانی (فارس)

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان) حجت رضایی (خوزستان) احمدرضا محسن نژاد (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) علیرضا عبدولی (خوزستان) اهورا بویری (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) محمدرضا مختاری (فارس) ابوالفضل مهمدی (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) یاسین یزدی (مازندران) کامران بک پیکری (خوزستان)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) محمدهادی صیدی (خوزستان) امیررضا مرادیان (تهران)

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران) امین میرزازاده (خوزستان) مرتضی الغوثی (مازندران) ابوالفضل فتحی تزنگی (فارس) محمد کاظمی احمدآبادی (فارس)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده – مجید رمضانی - طالب نعمت پور - فرشاد علیزاده – مهدی علیاری – بابک ولی محمدی

آنالیزور: ادیب مهمدی

ماساژور: جمال حق پناه

مربی بدنساز: دکتر بهمن میرزایی
مربی یوگا: مالک نامی

روانشناس: حسین سلطانی

سرپرست: امید شایگان

برچسب ها: تیم ملی کشتی ، کشتی
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