استان‌ها عکس باشگاه خبرنگاران جوان

وداع تاریخی با رهبر شهید؛ تشییع از جمکران تا حرم حضرت معصومه (س) _ ۳

وداع تاریخی با رهبر شهید؛ تشییع از جمکران تا حرم حضرت معصومه (س) _ ۳
عکاس محسن کرمعلی
تاریخ انتشار ۱۶ تير ۱۴۰۵ ۱۴:۵۵
کد خبر
۹۱۰۵۵۸۴
نظر دادن
دانلود
امروز ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ خیل عظیم مردم عزادار با حضور در مسیر مسجد جمکران تا حرم حضرت معصومه (س)، پیکر مطهر رهبر شهید را با شکوهی کم‌نظیر تشییع و بدرقه کردند. آیین تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی، امروز با حضور انبوه عزاداران از مسجد جمکران تا حرم کریمه اهل‌بیت (س) برگزار شد و با وجود شرایط جوی و گرمای هوا، جمعیت میلیونی تا پایان مسیر، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را همراهی کردند. امروز در این مراسم تشییع با شکوه جمعیت میلیونی با سردادن شعار‌های «لبیک یا خامنه‌ای» و «انتقام، انتقام»، وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب به نمایش گذاشتند.

وداع تاریخی با رهبر شهید؛ تشییع از جمکران تا حرم حضرت معصومه (س) _ ۳

امروز ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ خیل عظیم مردم عزادار با حضور در مسیر مسجد جمکران تا حرم حضرت معصومه (س)، پیکر مطهر رهبر شهید را با شکوهی کم‌نظیر تشییع و بدرقه کردند. آیین تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی، امروز با حضور انبوه عزاداران از مسجد جمکران تا حرم کریمه اهل‌بیت (س) برگزار شد و با وجود شرایط جوی و گرمای هوا، جمعیت میلیونی تا پایان مسیر، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را همراهی کردند. امروز در این مراسم تشییع با شکوه جمعیت میلیونی با سردادن شعار‌های «لبیک یا خامنه‌ای» و «انتقام، انتقام»، وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب به نمایش گذاشتند.
۱۶ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۵
/

برچسب ها: شهر قم ، جمکران
مطالب مرتبط
وداع تاریخی با رهبر شهید؛ تشییع از جمکران تا حرم حضرت معصومه (س) _ ۳
young journalists club

مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در قم

وداع تاریخی با رهبر شهید؛ تشییع از جمکران تا حرم حضرت معصومه (س) _ ۳
young journalists club

اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مسجد جمکران

وداع تاریخی با رهبر شهید؛ تشییع از جمکران تا حرم حضرت معصومه (س) _ ۳
young journalists club

آیین سنتی دسته عزاداری چهل‌اختران قم در روز عاشورا

پربازدیدترین عکس‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha