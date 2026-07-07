وداع تاریخی با رهبر شهید؛ تشییع از جمکران تا حرم حضرت معصومه (س) _ ۳

امروز ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ خیل عظیم مردم عزادار با حضور در مسیر مسجد جمکران تا حرم حضرت معصومه (س)، پیکر مطهر رهبر شهید را با شکوهی کم‌نظیر تشییع و بدرقه کردند. آیین تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی، امروز با حضور انبوه عزاداران از مسجد جمکران تا حرم کریمه اهل‌بیت (س) برگزار شد و با وجود شرایط جوی و گرمای هوا، جمعیت میلیونی تا پایان مسیر، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را همراهی کردند. امروز در این مراسم تشییع با شکوه جمعیت میلیونی با سردادن شعار‌های «لبیک یا خامنه‌ای» و «انتقام، انتقام»، وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب به نمایش گذاشتند.