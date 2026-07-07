فردا چهارشنبه ۲۴۰ هزار لیتر بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی به قیمت هر لیتر ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - پس از وقفه‌ای کوتاه در عرضه‌های پیشین، رینگ داخلی بورس انرژی ایران فردا (چهارشنبه) میزبان عرضه گسترده بنزین سوپر (ویژه) وارداتی خواهد بود تا متقاضیان و فعالان این حوزه برای خرید این فرآورده استراتژیک به رقابت بپردازند.

بر اساس اطلاعیه مدیریت بازار بورس انرژی، فردا چهارشنبه در مجموع ۲۴۰ هزار لیتر بنزین ویژه وارداتی در رینگ داخلی عرضه می‌شود که این میزان نسبت به عرضه قبلی، رشد دو برابری (۱۰۰ درصدی) در حجم را نشان می‌دهد.

قیمت پایه و قطعی هر لیتر بنزین سوپر وارداتی در معاملات فردای بورس انرژی ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است. بررسی روند‌های معاملاتی نشان می‌دهد که این نرخ در مقایسه با آخرین معامله بنزین سوپر در این بورس با رشد مواجه شده است؛ چرا که آخرین معامله ثبت‌شده بورس انرژی در تاریخ ۸ تیر، مربوط به فروش ۱۲۰ هزار لیتر بنزین ویژه با نرخ ۷۹ هزار و ۸۰۰ تومان (حدود ۸۰ هزار تومان) به ازای هر لیتر بود.

مقایسه این دو عرضه نشان می‌دهد که بهای بنزین سوپر وارداتی با رشد حدود ۵ هزار تومانی در هر لیتر مواجه شده و هم‌زمان حجم عرضه آن نیز در راستای پاسخگویی به تقاضای بازار، به دو برابر افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند شفاف‌سازی قیمت‌ها از بستر بورس انرژی می‌تواند به تعادل عرضه و تقاضا و همچنین مدیریت بهینه واردات و توزیع این فرآورده باکیفیت در کشور کمک کند.

برچسب ها: بورس انرژی ، بنزین سوپر
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