سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه گزارش داد ترامپ برای ارسال پیامی به اعضای ناتو، ایده کاهش نیرو‌های آمریکایی در اروپا تا یک‌سوم را مطرح کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سی‌ان‌ان تایید کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گزینه کاهش حضور نظامی در اروپا را به منظور ارسال پیامی روشن به کشور‌های ناتو مورد بحث قرار داده است.

این شبکه به نقل از منابع آگاه از این بحث نوشت: «او با خود فکر می‌کرد اگر نیرو‌های آمریکایی در اروپا را به یک سوم کاهش دهد چه اتفاقی می‌افتد و آیا این پیام درستی را به متحدان فرضی ارسال می‌کند؟»

این شبکه اشاره کرد که ترامپ این ایده را بهار گذشته، تقریبا همزمان با اعلام وزارت جنگ آمریکا مبنی بر لغو چرخش نیرو‌های آمریکایی در اروپا و خروج برخی از این نیرو‌های مستقر در منطقه، مطرح کرد. این منابع تاکید کردند که این ایده در پی نارضایتی ترامپ از عدم حمایت ائتلاف از اقدامات آمریکا علیه ایران به ذهنش خطور کرد. 

در تحولی مرتبط، بلومبرگ ژوئن گذشته به نقل از منابع خود گزارش داد که کشور‌های اروپایی قادر به جایگزینی برخی از دارایی‌های نظامی آمریکا در خاک خود که واشنگتن قصد کاهش آنها را دارد، نیستند.

به همین ترتیب، فایننشال تایمز به نگرانی‌های دولت‌های اروپایی در مورد پیامد‌های احتمالی آماده‌سازی‌های اتحادیه اروپا برای محدود کردن نقش آمریکا در تضمین امنیت خود اشاره کرد.

منبع: آر تی

برچسب ها: سازمان ناتو ، آمریکا و ناتو
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