پلیس با کشف کیسه‌های سیاهِ حشیش در یک خانه مسکونی در شیراز، مُهرِ پایانی بر بساطِ ۲ سوداگرِ مرگ زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در جهت اجرای طرح برخورد با سوداگران مرگ، مأموران کلانتری ۲۴ ابوذر شهرستان شیراز با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند افرادی در یک منزل مسکونی اقدام به خرید و فروش مواد مخدر به صورت گسترده می‌کنند که موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن منزل، ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با بیان اینکه در این خصوص ۲ متهم دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند، از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت سوداگران مرگ گزارش آن را به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: مواد مخدر ، کشف حشیش ، سوداگران مرگ
خبرهای مرتبط
شکار قاچاقچی در پیچ و خم جاده؛ کشف بیش از ۷۰۰ کیلو تریاک در تانکر سوخت
زیر سبزی یونجه، سیاهی تریاک کشف شد
سوداگران مرگ در فارس زمین گیر شدند؛ از جاسازی در باتری تا خانه‌های انبار شده از تریاک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشف کیسه‌های سیاه حشیش از یک خانه؛ بساط مرگ جمع شد
از خودزنیِ دروغین تا برادرکشیِ حقیقی؛ قتلی خانوادگی در فیروزآباد
اجتماع بزرگ دانشگاهیان و طلاب فارس در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران + تصاویر
کشف سکه‌های تاریخی و سنگ‌های کهن در یک خانه روستایی
بیش از ۶ هزار نفر در فارس برای اربعین حسینی ثبت‌نام کردند + فیلم
مجروح شدن یک شهروند؛ یاغیِ کلاش‌به‌دست شکار شد
آخرین اخبار
مجروح شدن یک شهروند؛ یاغیِ کلاش‌به‌دست شکار شد
بیش از ۶ هزار نفر در فارس برای اربعین حسینی ثبت‌نام کردند + فیلم
کشف سکه‌های تاریخی و سنگ‌های کهن در یک خانه روستایی
از خودزنیِ دروغین تا برادرکشیِ حقیقی؛ قتلی خانوادگی در فیروزآباد
اجتماع بزرگ دانشگاهیان و طلاب فارس در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران + تصاویر
کشف کیسه‌های سیاه حشیش از یک خانه؛ بساط مرگ جمع شد
برق گرفتگی در ارتفاع؛ نجات کارگر روی داربست
از هوای شرجی تا گرد و غبار