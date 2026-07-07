باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در جهت اجرای طرح برخورد با سوداگران مرگ، مأموران کلانتری ۲۴ ابوذر شهرستان شیراز با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند افرادی در یک منزل مسکونی اقدام به خرید و فروش مواد مخدر به صورت گسترده می‌کنند که موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن منزل، ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با بیان اینکه در این خصوص ۲ متهم دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند، از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت سوداگران مرگ گزارش آن را به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.

منبع: پلیس فارس