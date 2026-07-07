وزارت خارجه ترکیه ادعا‌های اخیر مقامات اسرائیلی درباره فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه را «بی‌اساس» و «کارزار توطئه‌افکنی» توصیف و محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه ترکیه روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای، آنچه را «ادعا‌های بی‌اساس» اخیر مقامات اسرائیلی خواند، محکوم کرد و آن را یک «کارزار توطئه‌افکنی» هماهنگ توصیف نمود.

آنکارا بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و «همدستان جنایتکار» او را متهم کرد که به دنبال «منحرف کردن توجه» از کارزار نظامی اسرائیل در غزه هستند و تأکید کرد که این تلاش‌ها «دیگر جامعه بین‌المللی را قانع نمی‌کند.» ترکیه از اسرائیل خواست تا سیاستی «سازنده و مسالمت‌آمیز» را در پیش گیرد و بر تعهد خود به «صلح، ثبات و شکوفایی» منطقه‌ای تأکید کرد و قول داد که ترکیه «به بیان حقیقت ادامه خواهد داد.»

یک روز پیش، نتانیاهو به شبکه فاکس نیوز گفت که آمریکا نباید جنگنده‌های اف-۳۵ را به ترکیه بفروشد و به موضع آنکارا در قبال حماس و ایران و همچنین حضور نظامی آن در قبرس اشاره کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: اف 35 ، ترکیه و اسرائیل
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