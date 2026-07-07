آستان قدس حسینی با صدور بیانیه‌ای رسمی از نهایی‌سازی کامل تمهیدات اجرایی و خدماتی برای استقبال از کاروان تشییع پیکر امام شهید در حرم مطهر امام حسین (ع) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آستان قدس حسینی، طی بیانیه‌ای رسمی، از نهایی‌سازی کامل تمهیدات اجرایی و خدماتی برای استقبال از کاروان تشییع پیکر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر فقید ایران، در صحن و سرای حرم مطهر امام حسین (ع) خبر داده است.

بر اساس این بیانیه، تمامی اقدامات صورت‌گرفته، در چارچوب دستورات شیخ عبدالمهدی کربلایی (نماینده مرجعیت عالیقدر دینی و متولی شرعی آستان) و حسن رشید جواد العبایجی (دبیرکل آستان قدس حسینی) و با همکاری همه بخش‌های ذی‌ربط، برای نظم‌بخشی هرچه بیشتر به این آیین ساماندهی شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: مدیریت آستان، ضمن آماده‌سازی مسیر‌های حرکت کاروان تشییع و عزاداران و استقرار نیرو‌های خدماتی و کادر‌های درمانی، محور‌های اصلی تردد کاروان را سامان داده و فضای داخلی حرم مطهر را برای برگزاری نماز جماعتی که به امامت شیخ عبدالمهدی کربلایی اقامه خواهد شد، مهیا کرده است.

بخش رسانه‌ای آستان قدس حسینی نیز از تدوین و اجرای یک برنامه جامع اطلاع‌رسانی برای پوشش گسترده این مراسم خبر داده و تأکید کرده است که کلیه امکانات لازم برای فعالیت خبرنگاران و رسانه‌های محلی، عربی و بین‌المللی فراهم گردیده است.

آستان قدس حسینی در پایان با اشاره به حضور تمام‌وقت کارکنان و خادمان خود با حس مسئولیتی کامل، از عموم شرکت‌کنندگان درخواست کرده است که برای برگزاری هرچه منظم‌تر و بی‌دغدغه‌تر این مراسم، همکاری لازم را با نهاد‌های مسئول داشته باشند.

منبع: کانال تلگرام آستان قدس حسینی

برچسب ها: کربلای معلی ، امام شهید ، تشییع
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