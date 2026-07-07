باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان دریافته اند که هرچه فرد به زبان‌های بیشتری صحبت کند، مغز او نسبت به سن تقویمی‌اش جوان‌تر به نظر می‌رسد.

مغز ما از میلیارد‌ها نورون تشکیل شده است که با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، اما با افزایش سن، این اتصالات عصبی ضعیف می‌شوند و منجر به از دست دادن حافظه و کند شدن تفکر می‌شوند.

با این حال، یک مطالعه جدید که در انجمن فدراسیون علوم اعصاب اروپا (FENS) در سال ۲۰۲۶ ارائه شد، نشان می‌دهد که یادگیری یک زبان اضافی، به ویژه در سنین پایین و با تسلط بالا، می‌تواند این روند را کند کند.

این مطالعه توسط دکتر لوسیا آموروسو از مرکز شناخت، زبان و مغز باسک در اسپانیا، با همکاری تیم‌های تحقیقاتی از مؤسسات تخصصی در شیلی، آرژانتین و ایرلند انجام شده است.

این تیم پیش از این مطالعه‌ای منتشر کرده بود که نشان می‌داد افراد در کشور‌های چندزبانه تمایل دارند کندتر پیر شوند. در مطالعه جدید خود، گروهی از افراد اهل باسک در اسپانیا را که به یک تا چهار زبان از جمله اسپانیایی، باسکی، فرانسوی و انگلیسی صحبت می‌کنند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

برای رسیدن به این نتایج، محققان با استفاده از ۷۲۸ شرکت‌کننده، یک "ساعت پیری مغز" ایجاد کردند. آنها از مگنتوانسفالوگرافی (MEG)، تکنیکی که فعالیت الکتریکی مغز را با استفاده از میدان‌های مغناطیسی اندازه‌گیری می‌کند، استفاده کردند و از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعیین سطح طبیعی اتصالات عصبی در هر سن استفاده کردند. سپس این ساعت را روی گروه دوم متشکل از ۱۴۴ نفر اعمال کردند و سن واقعی آنها را با سن مغزشان مقایسه کردند.

نتایج شگفت‌انگیز بود: مغز افراد دوزبانه حدود شش سال جوان‌تر از افراد تک‌زبانه، مغز افراد سه‌زبانه هفت سال جوان‌تر و مغز افراد چهارزبانه ۱۳ سال جوان‌تر به نظر می‌رسید.

آموروسو توضیح می‌دهد که این تأثیر محدود به تعداد زبان‌های صحبت شده نیست، بلکه شامل سطح مهارت و سنی که یادگیری در آن شروع شده است نیز می‌شود. هرچه یک گوینده روان‌تر باشد و زودتر شروع کرده باشد، تأخیر در پیری مغز بیشتر است. او چندزبانگی را به عنوان یک منحنی تدریجی توصیف می‌کند، که در آن عمق و مدت زمان عوامل واقعی هستند، نه صرفاً اینکه آیا کسی دوزبانه است یا خیر.

در حالی که محققان عواملی مانند سن، جنسیت و تحصیلات را در نظر گرفتند، اذعان می‌کنند که عوامل دیگری مانند سبک زندگی و تعامل اجتماعی نیز می‌توانند نقش داشته باشند و نمی‌توان آنها را به طور کامل رد کرد.

این تیم اکنون قصد دارد کار خود را گسترش دهد تا افراد مبتلا به بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر را که در آنها سلامت مغز و انعطاف‌پذیری عصبی بسیار مهم است، شامل کند. آنها همچنین در حال بررسی این موضوع هستند که آیا زبان‌های بسیار مشابه ممکن است تأثیر بیشتری داشته باشند، زیرا تمایز بین آنها می‌تواند به تلاش شناختی بیشتری نیاز داشته باشد.

پروفسور کریستینا دالا از دانشگاه آتن، رئیس کمیته ارتباطات انجمن و بدون مشارکت در این تحقیق، اظهار داشت که اگرچه عوامل زیادی بر سلامت مغز تأثیر می‌گذارند، مانند ترک سیگار، تغذیه خوب، فعالیت بدنی و مشارکت اجتماعی و هنری، یادگیری زبان یک سرمایه‌گذاری فکری است که مغز را تحریک می‌کند. او اظهار داشت: «این مطالعه نشان می‌دهد که یادگیری زبان دوم، سوم یا حتی چهارم ممکن است به جوان ماندن مغز برای مدت طولانی‌تر کمک کند و هر چه زودتر شروع کنیم، بهتر است. دلایل زیادی برای یادگیری یک زبان دیگر در هر سنی وجود دارد - اجتماعی، فرهنگی و برای سلامت مغز شما - بنابراین یادگیری زبان باید در مدرسه و در طول زندگی حمایت شود، حتی اگر چالش برانگیز باشد.»

منبع: Medical Express