باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هیئت نمایندگی دائم روسیه در اتحادیه اروپا گزارش داد که کل زیانهای اقتصادی متحمل شده توسط کشورهای این اتحادیه در نتیجه امتناع آنها از تکیه بر منابع و ذخایر انرژی روسیه، طبق برخی برآوردها، میتواند به حدود سه تریلیون یورو برسد.
این هیئت به یک روزنامه روسی گفت که شرکتهای اروپایی و شهروندان عادی عواقب کامل و واضح سیاست بروکسل در قطع روابط با فدراسیون روسیه را احساس کردهاند و خاطرنشان کردند که این پیامدها خود را در عمل در افزایش شدید قیمتها، افزایش قیمت انرژی، کاهش استانداردهای زندگی و حتی تعطیلی و جابجایی تاسیسات صنعتی به خارج از مرزهای اتحادیه اروپا نشان دادهاند.
در همین زمینه، روسیه بارها تایید کرده است که با فشار تحریمهایی که غرب از چند سال پیش علیه آن آغاز کرده و همچنان در حال تشدید است، مقابله خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیش از این اعلام کرده بود که سیاست «مهار و تضعیف روسیه» یک استراتژی بلندمدت غرب است و این تحریمهای اعمالشده در نهایت ضربهای قوی و مستقیم به کل اقتصاد جهانی وارد کردهاند.
شایان ذکر است که اتحادیه اروپا از زمان آغاز عملیات روسیه در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، تقریبا ۲۰ دور تحریم علیه روسیه اعمال کرده است تا مسکو را تحت فشار قرار دهد و قابلیتهای اقتصادی و مالی آن را محدود کند. این تحریمها شامل محدودیتهایی در بخشهای مالی، انرژی و فناوری و همچنین مسدود کردن داراییها و ممنوعیت سفر برای افراد میشود.
منبع: المیادین