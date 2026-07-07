باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا ابوالحسنی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: آتش در یک و نیم هکتار از اراضی حفاظتشده کوهشیر بخش دهبکری از توابع شهرستان بم با تلاش نیروهای امدادی و مردمی کنترل و مهار شد.
وی افزود:این آتشسوزی با حضور بهموقع نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، نیروهای امدادی، آتشنشانی، شهرداری دهبکری و مشارکت حدود ۲۰ نفر از مردم محلی در کوتاهترین زمان ممکن مهار شد و کمترین خسارت را به عرصههای جنگلی و مرتعی منطقه وارد کرد.
وی تصریح کرد: منطقه حفاظت شده کوه شیر، پوشش مرتعی با گونه غلب گیاه درمنه دارد که جزو اراضی ارزشمند به لحاظ پوشش گیاهی و مرتع و حیات جانوری منطقه محسوب میشود.
عامل انسانی دلیل وقوع آتشسوزی در دهبکری
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان تاکید کرد: در ارزیابی عامل انسانی باعث وقوع حریق شده است و وجود بطریهای شیشهای و پلاستیکی در مناطقی که پوشش گیاهی متراکم و خشک دارند و حرارت حاصل از تردد وسایل نقلیه یکی از علل مهم حریقها است، که ندیده گرفته میشود.
وی با اشاره به افزایش خطر وقوع آتشسوزی در فصل تابستان در عرصههای طبیعی خاطر نشان کرد: گردشگران از روشن کردن آتش در جنگلها و مراتع خودداری شود و در صورت استفاده از آتش، پیش از ترک محل از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل شود. همچنین از رها کردن تهسیگار، بطریهای شیشهای، پلاستیکی و سایر زبالهها در طبیعت و هرگونه آسیب به درختان و پوشش گیاهی پرهیز کنند.
ابوالحسنی بابیان اینکه در تمامی شهرستانها ماموران یگان حفظ منابع طبیعی به صورت شبانه روزی فعال هستند تاکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی، تصرف اراضی ملی، بوتهکنی، برداشت غیرمجاز گیاهان دارویی، چرای غیرمجاز دام، برداشت چوب یا سایر تخلفات مرتبط با منابع طبیعی، موضوع را از طریق سامانههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ امداد جنگل و مرتع گزارش کنند تا نیروهای مربوطه در سریعترین زمان برای کنترل و رسیدگی به محل اعزام شوند.
وی بیان کرد: خطر وقوع آتشسوزی در فصل تابستان در مراتع و عرصههای طبیعی افزایش پیدا میکند و شهروندان، گردشگران و طبیعتگردان خواست در زمان حضور در عرصههای طبیعی، نکات ایمنی را بهطور کامل رعایت کنند تا این سرمایههای طبیعی و ملی حفظ شوند.
منبع: ایرنا