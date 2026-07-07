کاوشگر چینی Tianwen-2 اولین تصویر از «مینی قمر» مرموز را از فاصله تنها ۲۰ کیلومتری ارسال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - کاوشگر چینی Tianwen-2 پس از یک سفر ۱۳ ماهه و طی مسافت یک میلیارد کیلومتر در فضا، با موفقیت اولین تصویر از مینی قمر کاموآلوا، یک شبه قمر زمین، را ثبت کرد.

این کاوشگر که توسط سازمان ملی فضایی چین در ۲۹ مه ۲۰۲۵ از مرکز پرتاب ماهواره شیچانگ پرتاب شد، اولین ماموریت چین در نوع خود برای بازگرداندن نمونه از یک سیارک است.

پس از رسیدن به مقصد اصلی خود در ۲ ژوئیه، تنها ۲۰ کیلومتر از سیارک فاصله گرفت و اولین تصویر خود را ثبت کرد.

این سیارک که از نظر علمی با نام ۲۰۱۶ HO۳ شناخته می‌شود و لقب «مینی قمر» را دارد، یک قمر واقعی زمین نیست، زیرا مدار اصلی آن به دور خورشید می‌چرخد. با این حال، هر ۴۵ سال یکبار در یک مدار بیضوی به سیاره ما نزدیک می‌شود و آن را در دسته‌ای نادر به نام «شبه قمرها» قرار می‌دهد و یکی از تنها هفت سیارک شناخته شده تا به امروز است.

اولین تصویر کاوشگر چینی از «مینی قمر» مرموز از فاصله تنها ۲۰ کیلومتری

قطر کامو اولووالجا بین ۴۰ تا ۱۰۰ متر تخمین زده می‌شود که به طور بالقوه آن را به کوچکترین سیارکی تبدیل می‌کند که تاکنون توسط یک فضاپیما مورد بازدید قرار گرفته است. در حالی که اطلاعات در مورد آن هنوز محدود است و بر اساس مشاهدات از راه دور قبلی است، کاوشگر چینی نه ماه آینده را صرف مطالعه دقیق آن و جمع‌آوری نمونه از سطح آن برای بازگشت به زمین خواهد کرد.

دانشمندان از طریق این ماموریت قصد دارند به سوالات اساسی پاسخ دهند: آیا این سیارک یک میدان بقایای سیارکی است یا یک جسم جامد؟ آیا حاوی آب است؟ مدار آن چگونه در طول زمان تکامل یافته است؟ و آیا باد خورشیدی بر آن تأثیر می‌گذارد؟

نمونه‌های بازگردانده شده توسط کاوشگر همچنین به تأیید یا رد این نظریه که این سیارک ممکن است بخشی از ماه باشد، بر اساس مشاهدات تلسکوپی قبلی، کمک خواهد کرد.

پس از اتمام ماموریت خود در کامو اولووال، کاوشگر تیان‌ون-۲ سفر خود را به سمت دنباله‌دار 311 P، واقع در کمربند اصلی سیارک‌ها فراتر از مریخ، ادامه خواهد داد. این دنباله‌دار با دم غبارآلود غیرمعمول شش شاخه‌ای خود متمایز می‌شود که علاقه دانشمندان را به مطالعه دقیق‌تر آن برانگیخته است.

مسیر این دنباله‌دار با مسیر بازگشت کاوشگر به زمین همزمان خواهد بود و آن را به هدفی ایده‌آل برای بازدید دوم قبل از بازگشت کپسول جمع‌آوری نمونه تبدیل می‌کند.

این ماموریت گامی مهم در کاوش اجرام کوچک در منظومه شمسی است و دانشمندان مشتاقانه منتظر اسراری هستند که این سفر در مورد منشأ زیرماهواره‌ها و تکامل مدار‌های آنها آشکار خواهد کرد.

منبع: Science Alert

برچسب ها: کاوشگر چینی ، قمر ، سیارات ، فضا
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