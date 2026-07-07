باشگاه خبرنگاران جوان- یزدان خسروی سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان روز سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس دادههای ثبتشده توسط سامانههای هوشمند ترددشمار، در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۵ تیرماه، ۲ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۴۷۵ تردد در شبکه راههای خوزستان به ثبت رسیده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این ترددها مربوط به سفر زائرانی بوده است که از محورهای خوزستان عبور کردهاند و به همین منظور، تمهیدات لازم برای تسهیل تردد و مدیریت ترافیک در مسیرهای استان پیشبینی و اجرا شد.
خسروی با اشاره به آمار ورود و خروج خودروها گفت: در این مدت ۶۶ هزار و ۶۸۲ دستگاه خودرو وارد خوزستان و ۷۹ هزار و ۶۱۱ دستگاه خودرو نیز از استان خارج شدهاند که نشاندهنده حجم بالای تردد در محورهای ارتباطی استان است.
وی ادامه داد: برای حفظ روانی ترافیک، ارتقای ایمنی سفرها و ارائه خدمات به کاربران جادهای، ۳۰۰ دستگاه ماشینآلات راهداری در قالب ۳۲ اکیپ عملیاتی به همراه ۳۲۰ نیروی راهدار به صورت شبانهروزی در محورهای مواصلاتی و نقاط مستعد حادثه استان مستقر هستند.
خسروی با بیان اینکه بیشترین حجم تردد در بازه زمانی ساعت ۱۹ تا ۲۰ ثبت شده است، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، بهویژه در ساعات اوج ترافیک، با احتیاط بیشتری در جادهها تردد کنند.
وی همچنین با اشاره به فعالیت ۶۶ مجتمع خدماتی ـ رفاهی بینراهی در استان، بر ضرورت پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی تاکید کرد و گفت: رانندگان در سفرهای طولانی، پس از هر ۲ ساعت رانندگی در یکی از مجتمعهای خدماتی ـ رفاهی بینراهی توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند.
وی در پایان یادآور شد: مرکز مدیریت راههای استان به صورت شبانهروزی از طریق سامانه ۱۴۱ آماده ارائه آخرین اطلاعات درباره وضعیت محورهای مواصلاتی به هموطنان است.