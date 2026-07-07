روسیه از موتور جدیدی برای پشتیبانی از توسعه هواپیما‌های داخلی خود به با نام موتور VK-800 رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در نمایشگاه INOPROM-۲۰۲۶ در یکاترینبورگ، کارخانه هوانوردی غیرنظامی اورال از موتور توربوفن روسی جدید خود، VK-800، رونمایی کرد.

این واحد پیشرانه با توان خروجی بین ۸۰۶ تا ۸۷۷ اسب بخار طراحی شده و دارای طراحی کلاسیک با کمپرسور گریز از مرکز است.

این موتور جدید در سه مدل موجود است: یکی برای هواپیمای سبک LMS-901 بایکال، یکی برای هواپیمای آموزشی UTS-800 و یکی برای هواپیمای منطقه‌ای چند منظوره روسی-بلاروسی، VK-800S۱.

ساخت یک موتور جدید برای پشتیبانی از توسعه هواپیما‌ها

پیش از نمایشگاه، آزمایش‌های صدور گواهینامه موتور بر روی یک پلتفرم اختصاصی آغاز شد. این موتور ۱۵۰ ساعت آزمایش تحت شرایط عملیاتی شدید را پشت سر گذاشت تا قابلیت اطمینان، دوام و پایداری عملکرد آن در شرایطی که بسیار شبیه سناریو‌های عملیاتی دنیای واقعی است، ارزیابی شود.

یک مدل در مقیاس کامل از UTS-800، یک هواپیمای آموزشی نسل جدید، در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. قرار است آزمایش‌های پرواز، با موتور VK-۸۰۰SP، به زودی آغاز شود.

UTS-800 برای آموزش خلبانی، از جمله تمرین مانور‌های پیچیده، رویه‌های اضطراری و ناوبری طراحی شده است. این هواپیما ضمن حفظ هزینه‌های عملیاتی پایین، مانورپذیری خود را حفظ می‌کند و می‌تواند از هر نوع باندی بلند شود.

گنادی آبرامنکوف، معاون وزیر صنعت و تجارت روسیه، به خبرنگاران گفت که هواپیمای جدید روسی-بلاروسی "یوسفی" تقاضای زیادی خواهد داشت. او در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی صنعتی INOPROM گفت: "من معتقدم که این هواپیما در بازار تقاضا خواهد داشت و اپراتور‌های زیادی خواهد داشت. "

بنابراین، به گفته معاون وزیر، آزمایش این هواپیما باید تکمیل شود. هواپیمای سبک دو موتوره و چند منظوره "Osfi" برای اولین بار در سپتامبر ۲۰۲۵ در نمایشگاه هوایی INOPROM بلاروس رونمایی شد. این هواپیما برای مسیر‌های داخلی و منطقه‌ای طراحی شده است.

آژانس حمل و نقل هوایی فدرال روسیه، Rosaviatsiya، پیش از این اعلام کرده بود که خطوط هوایی سفارش ۵۹ فروند از این هواپیما را داده‌اند که قرار است تا سال ۲۰۳۵ تولید شوند. انتظار می‌رود "Osfi" تا پایان سال ۲۰۲۹ تمام گواهینامه‌های لازم را دریافت کند.

منبع: Sdelanounas

برچسب ها: موتور هواپیما ، هواپیما ، ساخت هواپیما
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