والش گفت: چنین راهپیمایی در مراسم وداع و تشییع رهبر انقلاب پیروزی برای مردم ایران است، تا نشان دهند انقلاب ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کلا والش، خبرنگار آمریکایی در گفتوگو با پرستیوی گفت: فکر میکنم سید خامنهای بزرگترین رهبر ضد امپریالیستی بود، که در طول عمر من زندگی کرد. میدانید که او فقط رهبر مردم ایران نبود، فقط رهبر جهان اسلام نبود، بلکه رهبر همه مردم منطقه و در سطح جهان بود، که در برابر تکبر و تجاوز امپریالیستی مقاومت کرد و پیام مقاومت او واقعاً جهانی بود.
او اظهار کرد: با وجود اینکه مناسبت وداع با رهبر شهید یک مناسبت بسیار غمانگیز است و با حضور میلیونها عزادار، اشک از چشم مردم از هر قشر و طبقهای جاری است، اما من فکر میکنم چنین راهپیمایی، پیروزی برای مردم ایران است، تا نشان دهند انقلاب ادامه دارد.
والش ادامه داد: سید خامنهای واقعاً تلاش کرد تا همه اجزای مختلف محور مقاومت را تقویت کند، تا همه آنها در جهت هماهنگ با هم در برابر امپریالیسم آمریکا و اشغالگری اسرائیل در منطقه تقویت شوند. فکر میکنم ما این را بیش از هر زمان دیگری بلافاصله پس از شهادتش در جنگ منطقهای در برابر جنگ تجاوزکارانه آمریکا - اسرائیل دیدیم.