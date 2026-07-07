فرمانده انتظامی فیروزآباد از افشایِ حقیقتِ یک قتلِ خانوادگی خبر داد که ابتدا خودزنی گزارش شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: در نهم تیرماه امسال و در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اینکه فردی در یکی از محلات این شهرستان با استفاده از یک شیء نوک تیز در منزل اقدام به خودزنی و فوت کرده است، بلافاصله ماموران انتظامی در صحنه حاضر شدند.

او ادامه داد: پس از انجام بررسی‌های لازم و تحقیقات میدانی دقیق، مشخص شد که ماجرا فراتر از یک خودزنی ساده است.

مزارعی افزود: نتایج تحقیقات میدانی و بررسی‌های فنی نشان داد که مقتول ۴۸ ساله توسط برادر ۴۰ ساله خود با ضربات چاقو به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه با هماهنگی مرجع قضایی قاتل دستگیر و به مقر انتظامی انتقال شد، تصریح کرد: متهم در بازجویی اولیه پس از اقرار به جرم خود، علت این اقدام خود را اعتیاد شدید برادرش به مواد مخدر و ایجاد مزاحمت و سلب آسایش مداوم برای خانواده عنوان کرد.

رئیس پلیس شهرستان فیروزآباد با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و از آن طریق روانه زندان شد، از شهروندان درخواست کرد از برخورد غیرقانونی و خشونت آمیز یا اقدامات خودسرانه در مواجهه با اعضای خانواده که دچار اعتیاد یا رفتار‌های آسیب زا هستند پرهیز کنند تا منجر به افزایش سطح خطر و وقوع جنایت نشود.

منبع: پلیس فارس