باشگاه خبرنگاران جواد؛ جواد فراهانی - سرطان پانکراس یکی از خطرناکترین سرطانها است، زیرا علائم آن در مراحل اولیه اغلب مبهم است، مانند درد خفیف کمر یا شکم یا خستگی بیدلیل. این اتفاق اغلب منجر به کشف آن تنها پس از شیوع بیماری میشود. میزان بقای پنج ساله تنها حدود ۱۲٪ است، بنابراین محققان همچنان به جستجوی راههای جدید برای پیشگیری از آن ادامه میدهند.
در این زمینه، محققان دانشگاه پزشکی گوانگدونگ در چین دریافتند که طبق یافتههای منتشر شده در مجله بینالمللی سرطان، افزایش قرار گرفتن در معرض نور روز با کاهش خطر ابتلا به سرطان پانکراس و سایر سرطانهای دستگاه گوارش مرتبط است.
این مطالعه بر اساس دادههای ۸۹۰۶۹ بزرگسال ۴۴ تا ۷۹ ساله از پایگاه داده بیوبانک بریتانیا انجام شده است که تقریباً نه سال تحت نظر بودند.
در طول مطالعه، شرکتکنندگان حسگرهایی را روی مچ دست خود بستند تا میزان قرارگیری در معرض نور روز را بین ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۸:۳۰ شب اندازهگیری کنند. سپس محققان سوابق سلامتی آنها را برای ردیابی موارد سرطانهای دستگاه گوارش و مرگهای مرتبط با آن بررسی کردند.
در طول دوره پیگیری، ۱۶۹۲ شرکتکننده به سرطان دستگاه گوارش مبتلا شدند و ۸۹۱ نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.
نتایج نشان داد افرادی که حداقل در معرض ۱۹۰۰ لوکس نور روز، سطحی مشابه یک روز ابری، قرار داشتند، ۱۳٪ خطر ابتلا به سرطانهای دستگاه گوارش و ۲۴٪ خطر مرگ ناشی از آنها را کاهش دادند.
این نتایج در مورد سرطان پانکراس حتی بارزتر بود. قرار گرفتن در معرض نور بیش از ۵۰۰۰ لوکس به مدت تقریباً ۲.۴ ساعت در روز با ۴۲٪ خطر کمتر ابتلا به این بیماری و ۵۳٪ خطر کمتر مرگ ناشی از آن همراه بود.
در مقابل، این مطالعه هیچ تفاوت آماری معنیداری را برای سایر انواع سرطانهای دستگاه گوارش، مانند سرطان روده بزرگ، نشان نداد، که نشان میدهد این اثر ممکن است ارتباط قویتری با سرطان پانکراس داشته باشد.
محققان هنوز از دلیل دقیق این ارتباط مطمئن نیستند، اما معتقدند که نور روز ممکن است بیش از یک مکانیسم احتمالی داشته باشد. اولاً، قرار گرفتن در معرض نور خورشید به بدن کمک میکند تا ویتامین D تولید کند که سپس به ترکیبی به نام ۲۵-هیدروکسی ویتامین D تبدیل میشود. مطالعات قبلی نشان دادهاند که این ترکیب ممکن است به کاهش رشد تومور و القای مرگ سلولهای سرطانی کمک کند.
از سوی دیگر، نور روز به تنظیم ریتم شبانهروزی بدن کمک میکند که ممکن است کارایی سیستم ایمنی را افزایش داده و از مکانیسمهای ترمیم DNA در سلولها پشتیبانی کند.
با وجود این یافتهها، محققان تأکید کردند که این مطالعه فقط یک ارتباط آماری را نشان میدهد و ثابت نمیکند که قرار گرفتن در معرض نور خورشید به طور مستقیم خطر ابتلا به سرطان پانکراس را کاهش میدهد. آنها بر نیاز به تحقیقات بیشتر برای درک این رابطه و مکانیسمهای بیولوژیکی آن تأکید کردند.
منبع: دیلی میل