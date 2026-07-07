فرمانده انتظامی شهرستان بندرماهشهر از کشف مقدار ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کامران خوشناموند اظهار داشت: در راستای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته مأموران مبارزه با قاچاق کالا، ارز و سوخت این شهرستان، حین گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی منتهی به این شهرستان، به چند دستگاه خودرو مشکوک و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح، تعداد ۳ دستگاه خودروی سواری توقیف شد که در بازرسی دقیق از آنها، مقدار تقریبی ۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از چرخه قانونی، کشف شد.

سرهنگ خوشناموند تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی سوخت مکشوفه را ۸ میلیارد ریال (معادل ۸۰۰ میلیون تومان) برآورد کردند.

فرمانده انتظامی ماهشهر با بیان اینکه در این خصوص ۳ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های قاچاقچیان سوخت، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس خوزستان

برچسب ها: سوخت قاچاق ، خوزستان
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