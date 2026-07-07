وزیر کشور در پیامی به رییس قوه قضاییه از آمادگی کامل وزارت کشور برای همکاری و هم‌افزایی با قوه قضاییه در راستای تقویت امنیت عمومی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و بسط عدالت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام تبریک اسکندر مومنی وزیر کشور به انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه آمده است: اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در انتصاب مجدد جنابعالی به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را که نشان از شایستگی، تجارب ارزشمند و مدیریت تحول‌خواهانه شما در اجرای عدالت دارد، تبریک عرض می‌کنم.

در ادامه این پیام آمده است: قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی، نقشی بی‌بدیل در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، تحقق عدالت و ایجاد امنیت پایدار در جامعه بر عهده دارد.

وزیر کشور در پیام خود آورده است: اینجانب ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای جناب‌عالی و مسئولان و کارکنان شریف و خدوم قضایی، آمادگی کامل وزارت کشور را برای همکاری و هم‌افزایی با قوه قضائیه در راستای تقویت امنیت عمومی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و بسط عدالت اعلام می‌دارم.

در پیام مومنی آمده است: از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات و عزت جناب‌عالی را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) و رهنمود‌های حکیمانه مقام معظم رهبری خواستارم.

برچسب ها: وزیر کشور ، قوه قضاییه
خبرهای مرتبط
وزیر کشور: روابط اقتصادی ایران و پاکستان باید هم‌سطح روابط سیاسی و فرهنگی ارتقا یابد
وزیر کشور: بدرقه رهبر شهید خط بطلانی بر تمام توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان خواهد بود
حضور وزیر کشور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بقائی: لفاظی‌های وزیر خارجه آلمان درباره تنگه هرمز شرم آور است
بدرقه رهبر شهید، بزرگ‌ترین تشییع رهبر یک کشور در جهان است/ ارامنه در مراسم خاکسپاری در مشهد حضور می‌یابند
عراقچی: مردم و نیرو‌های مسلح شجاع ما، هیچ تهدید و هراسی به خود راه نمی‌دهند
سردار قاآنی: مشت‌های دو ملت ایران و عراق برابر فتنه‌های آمریکایی محکم‌تر می‌شود
در غم ملت ایران و خانواده رهبر شهید شریک هستیم
آمادگی کامل وزارت کشور برای همکاری و هم‌افزایی با قوه قضاییه
سخنگوی وزارت دفاع: خوداتکایی دفاعی، میراث راهبردی قائد شهید است
آخرین اخبار
سخنگوی وزارت دفاع: خوداتکایی دفاعی، میراث راهبردی قائد شهید است
آمادگی کامل وزارت کشور برای همکاری و هم‌افزایی با قوه قضاییه
سردار قاآنی: مشت‌های دو ملت ایران و عراق برابر فتنه‌های آمریکایی محکم‌تر می‌شود
در غم ملت ایران و خانواده رهبر شهید شریک هستیم
عراقچی: مردم و نیرو‌های مسلح شجاع ما، هیچ تهدید و هراسی به خود راه نمی‌دهند
بقائی: لفاظی‌های وزیر خارجه آلمان درباره تنگه هرمز شرم آور است
بدرقه رهبر شهید، بزرگ‌ترین تشییع رهبر یک کشور در جهان است/ ارامنه در مراسم خاکسپاری در مشهد حضور می‌یابند
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر
سرلشکر رضایی: شعار خونخواهی مردم به خشم مقدس علیه دشمن تبدیل شد
دبیر شورای عالی امنیت ملی: ایرانی با زبان تهدید بیگانه است
قالیباف: گام نهایی انتقام با آزادی قدس شریف عینیت پیدا می‌کند
پیام تبریک فرمانده کل ارتش در پی انتصاب مجدد حجت‌الاسلام اژه‌ای
بقائی: رهبر شهید میراثی از عزت‌طلبی و میهن‌دوستی برجا گذاشت
حضور مردم در مراسم بدرقه رهبر شهید تاریخی و بی‌نظیر بود
دعوت به آیین بدرقه پیکر مطهر قائد شهید امت در شهر قم