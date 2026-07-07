باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام تبریک اسکندر مومنی وزیر کشور به انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه آمده است: اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در انتصاب مجدد جنابعالی به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را که نشان از شایستگی، تجارب ارزشمند و مدیریت تحول‌خواهانه شما در اجرای عدالت دارد، تبریک عرض می‌کنم.

در ادامه این پیام آمده است: قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی، نقشی بی‌بدیل در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، تحقق عدالت و ایجاد امنیت پایدار در جامعه بر عهده دارد.

وزیر کشور در پیام خود آورده است: اینجانب ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای جناب‌عالی و مسئولان و کارکنان شریف و خدوم قضایی، آمادگی کامل وزارت کشور را برای همکاری و هم‌افزایی با قوه قضائیه در راستای تقویت امنیت عمومی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و بسط عدالت اعلام می‌دارم.

در پیام مومنی آمده است: از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات و عزت جناب‌عالی را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) و رهنمود‌های حکیمانه مقام معظم رهبری خواستارم.