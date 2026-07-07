معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری قم در اطلاعیه ای اعلام کرد: ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای دولتی استان فردا چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ تعطیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان -در اطلاعیه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری قم آمده است: در پی برگزاری مراسم وداع با قائد شهید امت و به‌منظور تسهیل در تردد، فراهم‌سازی زمینه مشارکت گسترده شهروندان در آیین سوگواری و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع در شهر مقدس قم، بنا به موافقت استاندار محترم، فعالیت  همه ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای دولتی استان فردا چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل است.

واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، مراکز نظامی و انتظامی، نیروهای دارای نوبت‌کاری (شیفت) و سایر واحدهایی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه، استمرار خدمت آنان ضروری است، از مفاد این بخشنامه مستثنی بوده و مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده به ارائه خدمات خواهند پرداخت.

نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان  برای فردا چهارشنبه ۱۷ تیر پس از هماهنگی با استانداری و توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، به‌صورت شعب کشیک اعلام خواهد شد.
برچسب ها: ادارات قم ، استانداری قم
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