باشگاه خبرنگاران جوان -در اطلاعیه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری قم آمده است: در پی برگزاری مراسم وداع با قائد شهید امت و به‌منظور تسهیل در تردد، فراهم‌سازی زمینه مشارکت گسترده شهروندان در آیین سوگواری و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع در شهر مقدس قم، بنا به موافقت استاندار محترم، فعالیت همه ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای دولتی استان فردا چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل است.

واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، مراکز نظامی و انتظامی، نیروهای دارای نوبت‌کاری (شیفت) و سایر واحدهایی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه، استمرار خدمت آنان ضروری است، از مفاد این بخشنامه مستثنی بوده و مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده به ارائه خدمات خواهند پرداخت.

نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان برای فردا چهارشنبه ۱۷ تیر پس از هماهنگی با استانداری و توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، به‌صورت شعب کشیک اعلام خواهد شد.