باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - محمد توحیدی، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، به همراه جمعی از کارشناسان این مدیریت، با حضور در حوزه آبریز کرخه جنوبی، آخرین وضعیت تأمین آب اراضی کشاورزی، عملکرد شبکه‌های آبیاری و چالش‌های موجود در این منطقه را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

این بازدید با هدف ارزیابی میدانی روند تأمین آب، شناسایی موانع موجود و بررسی راهکار‌های لازم برای بهبود وضعیت آبرسانی به اراضی کشاورزی انجام شد. در جریان این بازدید، وضعیت کانال‌های انتقال آب، نحوه توزیع آب در شبکه‌های آبیاری، میزان دسترسی مزارع به آب و نیاز آبی اراضی مختلف مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.

محمد توحیدی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در شرایط کنونی اظهار کرد: روند تأمین آب، شرایط موجود شبکه‌های آبیاری و مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تأمین آب اراضی کشاورزی حوزه آبریز کرخه جنوبی به صورت میدانی بررسی شد تا با شناخت دقیق مسائل، تصمیمات لازم برای بهبود وضعیت اتخاذ شود.

وی افزود: مدیریت صحیح منابع آب، پایش مستمر وضعیت شبکه‌های آبیاری و هماهنگی نزدیک با دستگاه‌های متولی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین پایدار آب مورد نیاز بخش کشاورزی دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق، از تمامی ظرفیت‌های موجود برای افزایش بهره‌وری و جلوگیری از هدررفت آب استفاده شود.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که تداوم رصد وضعیت منابع آب، شناسایی سریع مشکلات و اتخاذ تصمیمات به‌موقع، می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت تنش‌های آبی و پایداری تولید محصولات کشاورزی ایفا کند.

توحیدی با تأکید بر حمایت از کشاورزان و صیانت از تولید بخش کشاورزی گفت: پیگیری رفع موانع موجود، تقویت هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، بهبود عملکرد شبکه‌های آبیاری و اجرای راهکار‌های فنی برای تأمین آب اراضی کشاورزی حوزه آبریز کرخه جنوبی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، تمام تلاش خود را برای تأمین به‌موقع آب مورد نیاز مزارع، ارتقای بهره‌وری مصرف آب و کاهش مشکلات کشاورزان به کار خواهد گرفت تا روند تولید در این منطقه بدون وقفه و با کمترین آسیب ادامه یابد.

کرخه جنوبی یکی از مناطق مهم کشاورزی محسوب می‌شود که بخش قابل توجهی از تولیدات زراعی و باغی آن به منابع آب سطحی وابسته است. در سال‌های اخیر کاهش آورد رودخانه، خشکسالی‌های متوالی، افزایش نیاز آبی گیاهان در اثر گرمایش هوا و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب، چالش‌های متعددی را ایجاد کرده است. از این رو، مدیریت آب دیگر صرفاً به معنای توزیع آب نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات فنی، مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرد.

اجرای برنامه‌های مدیریت آب موجب افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش عملکرد محصولات، کاهش خسارت ناشی از خشکسالی، حفظ منابع طبیعی و افزایش درآمد کشاورزان می‌شود. همچنین بهره‌برداری پایدار از منابع آب، امنیت غذایی و توسعه اقتصادی منطقه را در بلندمدت تضمین می‌کند.

مدیریت آب در اراضی کشاورزی کرخه جنوبی مستلزم نگرشی جامع و بلندمدت است که در آن عوامل فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند. افزایش بهره‌وری مصرف آب، اصلاح الگوی کشت، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، بهبود شبکه‌های انتقال، استفاده از فناوری‌های نوین، آموزش کشاورزان و تقویت مشارکت بهره‌برداران از مهم‌ترین راهکار‌های دستیابی به کشاورزی پایدار در این منطقه به شمار می‌روند.

با اجرای این اقدامات می‌توان ضمن حفظ منابع ارزشمند آب، تولید کشاورزی را پایدارتر کرده و تاب‌آوری منطقه را در برابر خشکسالی و تغییرات اقلیمی افزایش داد.