جرد ایزاکمن، مدیر ناسا، علت انفجار موشک نیو گلن هوی را در ماه مه گذشته فاش کرد.

باشگاه خبرنگاران حوان؛ جواد فراهانی- ایزاکمن در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌بی‌اس گفت: «انفجاری که در ماه مه گذشته در موشک نیو گلن هوی رخ داد، احتمالاً ناشی از نقص فنی در موتور آن بوده است.»

ایزاکمن اظهار داشت که ناسا در حال کمک به شرکت بلو اوریجین، توسعه‌دهنده این موشک، در بررسی علت حادثه و تعمیر سکوی پرتاب آسیب‌دیده در اثر انفجار است. وی افزود: «ما همچنان به کار بر روی فضاپیمایی که برای کاوش ماه در حال توسعه آن هستیم، ادامه می‌دهیم که قرار است توسط یک موشک نیو گلن پرتاب شود. ما نمی‌توانیم کار خود را در این پروژه کند کنیم. البته، بلو اوریجین به مشکل موشک خود رسیدگی خواهد کرد. آنها بر روی مشکل احتمالی موتور تمرکز دارند و برای رفع آن تلاش خواهند کرد.»

ناسا علت انفجار موشک نیو گلن هوی را فاش کرد

ایزاکمن پیش از این اظهار داشت که تعمیر سکوی پرتاب آسیب‌دیده در انفجار موشک می‌تواند تقریباً دو سال طول بکشد و از تلاش‌های بلو اوریجین در فرآیند تعمیر تمجید کرد.

موشک سنگین نیو گلن شرکت بلو اوریجین در اواخر ماه مه در حین آزمایش در سکوی پرتاب ایستگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال در فلوریدا منفجر شد. رئیس این شرکت اعلام کرد که علت انفجار هنوز در دست بررسی است. بلو اوریجین از طریق پلتفرم "X" خود، نقص فنی را در حین آزمایش گزارش داد و تأیید کرد که هیچ یک از کارکنانش آسیب ندیده‌اند.

پولیتیکو، با استناد به منابع خود، خاطرنشان کرد که این انفجار می‌تواند برنامه‌های بلو اوریجین برای شرکت در برنامه اکتشاف ماه ناسا را یک سال به تأخیر بیندازد. انتظار می‌رفت موشک نیو گلن برای رساندن فضاپیمای بلو مون به ماه استفاده شود.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: ناسا ، موسسه ناسا ، فضا ، موشک
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